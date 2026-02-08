O româncă a fost condamnată la închisoare, în Italia, după ce a atacat un bărbat într-un bar, u-i fața și toracele.

Cum s-a produs agresiunea

Incidentul a avut loc în vara anului 2023, într-un bar din Rovigo, Italia. Bărbatul savura liniștit o băutură, când femeia, care are 40 de ani, l-a atacat din senin cu o sticlă spartă.

Cioburile i-au mutilat fața și toracele, medicii constatând că a afectată iremediabil fizionomia bărbatului, dar și funcțiile vitale.

Ce condamnare a primit românca

Judecătorul a luat în calcul gravitatea faptei, așa că a condamnat-o pe femeie la opt ani și 10 zile de închisoare, scrie

Pe latură civilă, avocata bărbatului a cerut despăgubiri de 100.000 de euro. Magistratul a dispus ca agresoarea să achite imediat 25.000 de euro și a rămas în pronunțare cu privire la cuantumul total al despăgubirilor.