Italia rămâne fără un nou președinte chiar și după a treia rundă de vot. Acordul dintre forțele politice, departe de a fi realizat

Parlamentarii italieni nu au reușit să aleagă un nou șef de stat, în locul lui Sergio Mattarella, pentru a treia zi consecutivă, conform Reuters.

Cursa pentru rolul prestigios, cu un mandat de șapte ani, este larg deschisă și, pe hârtie, nici blocul de centru-dreapta, nici blocul de centru-stânga nu au suficiente voturi pentru a-și trece candidatul, ceea ce înseamnă că va fi probabil nevoie de un fel de acord de compromis.

Un al patrulea tur de scrutin, care începe joi, se poate dovedi mai puțin previzibil, deoarece pragul necesar pentru alegeri este considerabil mai scăzut.

