Jeremy Clarkson a suferit o operație „extrem de urgentă” la inimă. Regimul „oribil” pe care trebuie să îl țină: „Care e rostul?”

Jeremy Clarkson a dezvăluit că trebuie să adopte un nou stil de viață după ce a trecut printr-o operație „extrem de urgentă” pe cord. Fostului realizator Top Gear i-au fost puse două stenturi, care îmbunătățesc fluxul de sânge spre inimă, potrivit The Guardian.

Jeremy Clarkson a suferit o operație la inimă

Clarkson (64 de ani), care anul trecut a filmat ultimul episod din The Grand Tour, spune că nu a fost speriat de operație și că adevărata sa temere a fost legată de perspectiva de a se abține de la alcool, de a fi nevoit să facă mai multă mișcare și de a adopta o dietă sănătoasă.

„Dacă mă duc la o petrecere, trebuie să stau într-un colț, să savurez niște suc din flori de soc, înainte de a mă duce acasă pe la 9.30. Și acest lucru e înfricoșător”, afirmă britanicul într-un material din The Sun.

Clarkson are în continuare un program încărcat, chiar dacă s-a retras din show-ul auto pe care îl avea cu Richard Hammond și James May. Deține o fermă, o berărie și un pub, scrie editoriale pentru trei publicații și realizează gameshow-ul Who Wants to Be a Millionaire.

Trebuie să țină regim și să facă sport

Clarkson va trebui să reducă nivelul de carne roșie, chipsuri, unt, ciocolată și „partea interesantă” dintr-un ou.

„Duc acest nou regim deja de o săptămână și este oribil”, spune el.

În plus, va trebuie să facă și exerciții sportive, ceea ce îl nemulțumește, întrucât a descris efortul fizic ca fiind „ceva ce faci când mergi din mașină într-un pub sau de la masă spre sufragerie”.

„Însă aparent, după ce m-am recuperat după operație, trebuie să fac mai mult. Trebuie să merg chiar în genul de `plimbare` în care sfârșesc de unde am plecat. Care e rostul?”, mai spune Jeremy Clarkson.