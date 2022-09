Klaus Iohannis o felicită pe Liz Truss, viitorul premier britanic: „Sunt încrezător că relațiile noastre bilaterale vor continua să se aprofundeze și să se extindă”

Președintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Liz Truss – care luni a câștigat cursa pentru șefia conservatorilor britanici și a postului de premier de la Londra – și s-a arătat încrezător că relațiile dintre România și Marea Britanie „vor continua să se aprofundeze și să se extindă sub auspiciile Parteneriatului nostru Strategic”.

„Felicitări, Liz Truss, pentru că ați devenit noul lider al Partidului Conservator. Sunt încrezător că, sub conducerea dumneavoastră ca viitor prim-ministru al Regatului Unit, relațiile noastre bilaterale vor continua să se aprofundeze și să se extindă sub auspiciile Parteneriatului nostru Strategic România – Regatul Unit”, a scris șeful statului român, luni, pe Twitter.

Congratulations for becoming the new leader of the Conservative Party. I am confident that, under your leadership as the next 🇬🇧 PM, our bilateral relations will continue to deepen and expand under the auspices of our 🇷🇴 🇬🇧.

