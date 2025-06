Maia Sandu: Am fost alături de România în lupta sa. Am demonstrat că știm să ne unim în momente de cumpănă. Dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat, ci și Bucureștiul, și Odessa, și Europa (VIDEO)

Președinta Republicii Moldova, , a susținut un discurs emoționant, marți, în cadrul conferinței de presă comună la care a participat și președintele României, .

Maia Sandu a precizat că în cazul în care Republica Moldova “ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat, ci și Bucureștiul, și Odessa și Europa.”

„Ucraina este scutul nostru și al vostru. Cât Ucraina luptă pentru libertatea sa, noi putem trăi în libertatea noastră”

“Avem de mers împreună pe un drum greu. Război în vecinătatea noastră, incertitudine, 3 ani de atacuri cu rachete și agresiune cu tancuri împotriva Ucrainei. Rusia a ales războiul și crima împotriva unei națiuni. O tragedie care ne amintește că pacea îți poate fi pur și simplu furată într-o noapte, că nu este un dat și că trebuie apărată zi de zi.

Acest război nu e doar cu arme, e și un război care ne intoxică mințile și sufletele, un război al manipulării, al dezinformării, al fricii și dezbinării. E un atac sistematic asupra democrațiilor, asupra țărilor ca ale noastre, care aleg calea libertății. Un atac care exploatează și abuzează chiar principiile democratice pentru a submina democrația și unitatea din interior.

Este și o ofensivă împotriva celor care susțin Ucraina, menită să slăbească acest sprijin și, în final, să contribuie la slăbirea Uniunii Europene, ca proiect de pace și prosperitate. Atât Republica Moldova, cât și România știu ce înseamnă această amenințare.

Am fost ținta unor atacuri grave menite să ne slăbească și să ne dezbine, să ne rupă în tabere opuse între adevăr și minciună, să ne erodeze încrederea unii în alții și să ne împiedice să construim împreună un viitor pașnic. Dar noi rezistăm. Aici, în Republica Moldova, am câștigat alegerile prezidențiale, am câștigat referendumul, am fost alături de România în lupta sa.

Am demonstrat că știm să ne unim în momente de cumpănă. Știm să ne protejăm pacea și democrația, știm să ne apărăm votul. Pericolul nu a dispărut, dimpotrivă, se transformă, se adaptează și continuă să pândească, așteptând momentul potrivit să lovească din nou.

De aceea trebuie să rămânem vigilenți, să învățăm unii de la alții, să investim în educație, să fim uniți, să ne apărăm reciproc ca parteneri, ca prieteni, ca frați și surori.

Istoria ne-a arătat cu o durere greu de pus în cuvinte ce se poate întâmpla atunci când nu reușim să ne apărăm de rău. Am fost despărțiți cu sârmă ghimpată, ni s-a interzis limba, părinții și bunicii noștri au fost deportați, familiile destrămate, iar cultura și tradițiile subminate. Au fost vremuri în care oamenilor li se lua dreptul de a simți, de a vorbi, de a spera. Astăzi, metodele Kremlinului sunt altele, dar scopul rămâne același, să nu avem încredere unii în alții, să ne urâm între noi, adică să ne distrugem pentru că ura și neîncrederea nu au adus niciodată dezvoltare.

Dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat, ci și Bucureștiul, și Odessa și Europa. Mai multe trupe rusești la Nistru, risc de destabilizare, insecuritate. O Moldovă care rezistă, înseamnă siguranța familiilor noastre. Înseamnă liniștea celor 1222 km de graniță cu Ucraina, dar și a celor 684 km de hotar cu România.

Adevărul e că nu am putea rezista singuri. Ucraina este scutul nostru și al vostru. Cât Ucraina luptă pentru libertatea sa, noi putem trăi în libertatea noastră. De aceea, fiecare ajutor oferit Ucrainei este și un ajutor pentru Moldova”, a declarat Maia Sandu.