Meghan Markle a ales să marcheze opt ani de căsnicie cu Prințul Harry printr-o serie de fotografii personale din albumul familiei, publicate pe Instagram. Imaginile nemaivăzute de la nuntă, primul dans și momentele intime de la recepție arată o nouă direcție pentru ducesă, care pare să își construiască singură povestea publică de familie, departe de filtrele Casei Regale.

Meghan își spune singură povestea, prin imagini din albumul postat

În locul unui mesaj oficial sau al unei simple urări aniversare, Meghan Markle a mizat pe impactul fotografiilor. Ducesa de Sussex a publicat imagini rare de la nunta cu Prințul Harry, surprinse atât în timpul ceremoniei, cât și la petrecerea care a urmat, informează .

În unele cadre, cei doi apar la primul dans, îmbrățișați și relaxați, departe de solemnitatea momentelor regale. Alte fotografii îi surprind sărutându-se pe ringul de dans, în timp ce invitații participau la atmosferă.

Aniversarea devine mesaj public

Postările din albumul familiei vin într-un moment în care Meghan folosește tot mai des pentru a arăta fragmente din viața ei personală. Nu este vorba doar despre fotografii de nuntă, ci despre un mod de a readuce în atenție imaginea de cuplu a celor doi.

Meghan Markle și Prințul Harry au marcat opt ani de la căsătorie printr-un gest cu miză emoțională, iar Meghan Markle și Prințul au readus în prim-plan nunta din 2018, unul dintre cele mai urmărite evenimente regale ale ultimului deceniu.

Cei doi s-au căsătorit pe 19 mai 2018, la Capela St. George din Regatul Unit, în fața familiei, prietenilor și unor invitați celebri precum Serena Williams, Gayle King și Oprah Winfrey.

De la nuntă regală la viața din California

După căsătorie, Meghan și Harry au devenit părinții Prințului Archie, născut pe 6 mai 2019. În ianuarie 2020, cei doi au renunțat la îndatoririle regale și au plecat în Statele Unite, stabilindu-se în Montecito, California.

Ulterior, familia s-a mărit odată cu nașterea Prințesei Lilibet, în iunie 2021. De atunci, Meghan a oferit publicului doar imagini atent alese cu cei doi copii, evitând să le arate fețele.

Recent, ducesa a publicat fotografii de la o ieșire la Disneyland, unde a fost însoțită de Archie, Lilibet și mama ei, Doria Ragland. Copiii au fost surprinși ținându-se de mână, plimbându-se prin parc și întâlnindu-se cu personaje Disney.