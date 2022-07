Ministrul apărării rus a dat ordinul intensificării bombardamentelor în Ucraina. Nu mai este loc pentru femei, copii și bătrâni

Armata rusă a primit ordinul de intensificare a ofensivei pe toate fronturile din Ucraina, de la ministrul apărării, Serghei Șoigu. Aceasta ar fi planul rușilor de a menține controlul asupra regiunilor ucraineni ocupate deja, potrivit care citează surse rusești.

Ministerul apărării a raportat că Serghei Șoigu „a inspectat” trupele rusești ce luptă în Ucraina, spunând că a vizitat în sceret un post de comandă.

Russian defence minister orders „units in all areas” to step up operations – has forcibly removed nearly 2 million people from Ukraine

— CDE News (@CDNewsDispatch)