Acasa » Externe » Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”

Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”

02 feb. 2026, 10:02
Cuprins
  1. Europa trebuie să mențină contactul cu Rusia
  2. Sprijin european neclintit pentru Ucraina
  3. Zelenski anunță noi negocieri cu Rusia

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată posibilitatea unui dialog cu Rusia, cu condiția ca relația cu Ucraina să rămână transparentă. Oficialul francez a subliniat că Europa trebuie să aibă un contact direct cu Moscova pentru a-și apăra propriile interese. Iată despre ce este vorba!

Europa trebuie să mențină contactul cu Rusia

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a explicat într-un interviu pentru Liberation că „europenii, care sunt în prezent principalii sponsori financiari și militari ai Ucrainei, trebuie să aibă un canal prin care să-și afirme interesele, fără a delega responsabilitatea altcuiva”, potrivit RBC Ukraine, citat de Digi24.

De asemenea, ministrul francez a adăugat că observațiile Franței arată că președintele rus Vladimir Putin „nu dă semne reale că ar dori să se îndrepte spre pace”. În acest context, Barrot a menționat atacurile recente asupra civililor, inclusiv bombardarea trenului de călători „Barvinkove–Lviv, Chop”, pe care a descris-o drept o crimă de război.

Sprijin european neclintit pentru Ucraina

Diplomatul francez a mai subliniat, de asemenea, că Ucraina poate conta pe sprijinul Europei.

„Astăzi, 100% din ajutorul financiar acordat Ucrainei provine din Europa. Cea mai mare parte a sprijinului militar și de informații provine, de asemenea, din Europa. Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”, a declarat Jean-Noel Barrot.

Zelenski anunță noi negocieri cu Rusia

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat noi negocieri cu Rusia la începutul acestei luni, februarie.

„Echipa noastră de negociatori tocmai a prezentat un raport. Datele pentru următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite – 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Ucraina este pregătită pentru o discuție substanțială și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârșit real și demn al războiului. Mulțumim tuturor celor care ne ajută!”, a transmis Zelenski într-o postare pe platforma X.

