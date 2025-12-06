Elon Musk, patronul platformei X, a susținut că „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea să se întoarcă la țările individuale”. Nu din preocupare pentru binele „țărilor individuale”, ci pentru că tocmai a fost amendat de Comisia Europeană.

Musk vrea desființarea UE

„Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să-și poată reprezenta mai bine popoarele. (…)

Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”, a scris Elon Musk, pe platforma sa.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk)

Miliardarul a postat mai multe mesaje împotriva Uniunii Europene, acuzând-o de cenzură și cerând Statelor Unite să impună sancțiuni contra ei.

De ce s-a supărat Musk

Reacția sa vine după ce Comisia Europeană a impus X, platformei sale sociale, o amendă de 120 de milioane de euro. Miliardarul nu a spus dacă va contesta în justiție sancțiunea.

Comisia a amendat fosta Twitter pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Comisia mai consideră că utilizarea de către X a „semnului său de verificare albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii. Asta deoarece pe X oricine poate plăti pentru a avea bifa albastră, fără ca platforma să verifice semnificativ cine se află în spatele contului. Practica, deci, poate fi înșelătoare și expune utilizatorii la fraude.