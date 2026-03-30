Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt. În Duminica Floriilor accesul i-a fost interzis

30 mart. 2026, 10:35
Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt. În Duminica Floriilor accesul i-a fost interzis
Cuprins
  1. De ce a fost accesul patriarhului la Biserica Sfântului Mormânt
  2. Ce măsuri de securitate au fost invocate de autorităţi
  3. Ce spun autorităţile despre reluarea slujbelor

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat luni că patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, va avea din nou acces imediat la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, după ce poliţia israeliană l-a împiedicat în ajun să oficieze slujba de Duminica Floriilor.

De ce a fost accesul patriarhului la Biserica Sfântului Mormânt

„Am dat instrucțiuni autorităților competente să-i acorde cardinalului Pierbattista Pizzaballa un acces total și imediat la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, a scris Netanyahu pe X luni dimineața.

Duminică, Israelul le-a cerut din motive de securitate credincioșilor creștini, evrei și musulmani să „se abțină temporar” de la a merge la locurile sfinte din Orașul Vechi, a afirmat Netanyahu, susținând că „locurile sfinte ale celor trei religii monoteiste de la Ierusalim” au fost recent ținta unor „rachete balistice” iraniene.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să oficieze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a anunțat Patriarhia Latină a Ierusalimului duminică.

Potrivit comunicatului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa și custodele Țării Sfinte, Francesco Ielpo, au fost opriți în timp ce se deplasau cu titlu privat și au fost constrânși să se întoarcă din drum.

Ce măsuri de securitate au fost invocate de autorităţi

Poliţia israeliană şi autorităţile au justificat restricţia prin faptul că Oraşul Vechi şi Locurile Sfinte constituie „o zonă complexă” ce nu permite accesul rapid al echipelor de urgenţă în cazul unui atac, ceea ce „prezintă un risc real pentru vieţile umane”.

Măsurile fac parte din restricţiile impuse la începutul ofensivei lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului pe 28 februarie, când autorităţile au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici şi moschei, şi au limitat adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

La mijlocul lui martie, resturi de rachete şi de interceptoare au căzut în Oraşul Vechi, inclusiv în proximitatea Al-Aqsa şi a bazilicii Sfântul Mormânt, după tiruri iraniene.

Ce spun autorităţile despre reluarea slujbelor

Biroul prim-ministrului israelian Netanyahu a precizat că, „ţinând cont de Săptămâna Sfântă care se deschide pentru creştinii din lume, forţele de securitate elaborează un plan pentru a le permite responsabililor religioşi să se roage la Sfântul Mormânt în zilele următoare”, scrie Agerpres.

Citește și...
Trump anunță construirea unui complex sub sala de bal de la Casa Albă
Externe
Trump anunță construirea unui complex sub sala de bal de la Casa Albă
 Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
Externe
 Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
Externe
Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
Starmer convoacă giganții din energie și finanțe. Impactul războiului din Iran, în centrul discuțiilor
Externe
Starmer convoacă giganții din energie și finanțe. Impactul războiului din Iran, în centrul discuțiilor
Germania: Un club a luat foc cu 750 de persoane înăuntru
Externe
Germania: Un club a luat foc cu 750 de persoane înăuntru
Lovitură pentru programul nuclear iranian. Uzină pentru producția de apă grea, scoasă din uz de Israel
Externe
Lovitură pentru programul nuclear iranian. Uzină pentru producția de apă grea, scoasă din uz de Israel
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Externe
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Muzeele, țintă preferată pentru spărgători. Tablouri ale unor pictori celebri, furate dintr-un muzeu de lângă Parma
Externe
Muzeele, țintă preferată pentru spărgători. Tablouri ale unor pictori celebri, furate dintr-un muzeu de lângă Parma
Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
Externe
Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
