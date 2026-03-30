Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt. În Duminica Floriilor accesul i-a fost interzis

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat luni că patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, va avea din nou acces imediat la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, după ce poliţia israeliană l-a împiedicat în ajun să oficieze slujba de Duminica Floriilor.

De ce a fost accesul patriarhului la Biserica Sfântului Mormânt

„Am dat instrucțiuni autorităților competente să-i acorde cardinalului Pierbattista Pizzaballa un acces total și imediat la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, a scris Netanyahu pe X luni dimineața.

Duminică, Israelul le-a cerut din motive de securitate credincioșilor creștini, evrei și musulmani să „se abțină temporar” de la a merge la locurile sfinte din Orașul Vechi, a afirmat Netanyahu, susținând că „locurile sfinte ale celor trei religii monoteiste de la Ierusalim” au fost recent ținta unor „rachete balistice” iraniene.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să oficieze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a anunțat Patriarhia Latină a Ierusalimului duminică.

Potrivit comunicatului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa și custodele Țării Sfinte, Francesco Ielpo, au fost opriți în timp ce se deplasau cu titlu privat și au fost constrânși să se întoarcă din drum.

Ce măsuri de securitate au fost invocate de autorităţi

Poliţia israeliană şi autorităţile au justificat restricţia prin faptul că Oraşul Vechi şi Locurile Sfinte constituie „o zonă complexă” ce nu permite accesul rapid al echipelor de urgenţă în cazul unui atac, ceea ce „prezintă un risc real pentru vieţile umane”.

Măsurile fac parte din restricţiile impuse la începutul ofensivei lansate de Israel şi Statele Unite împotriva pe 28 februarie, când autorităţile au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici şi moschei, şi au limitat adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

La mijlocul lui martie, resturi de rachete şi de interceptoare au căzut în Oraşul Vechi, inclusiv în proximitatea Al-Aqsa şi a bazilicii Sfântul Mormânt, după tiruri iraniene.

Ce spun autorităţile despre reluarea slujbelor

Biroul prim-ministrului israelian Netanyahu a precizat că, „ţinând cont de Săptămâna Sfântă care se deschide pentru creştinii din lume, forţele de securitate elaborează un plan pentru a le permite responsabililor religioşi să se roage la Sfântul Mormânt în zilele următoare”, scrie .