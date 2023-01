Noi condiții, mai lejere, pentru emigrarea în SUA

Statele Unite au anunţat, joi, lansarea unui nou a , încurajând fiecare american să contribuie pentru a creşte numărul extrem de scăzut de admiteri în ţară, relatează AFP.

Pentru prima dată, un cetăţean american va putea susţine direct primirea unui refugiat în Statele Unite fără a trece printr-o asociaţie sau ONG-uri:”The Welcome Corps reprezintă cea mai mare inovaţie în materie de primire a refugiaţilor din ultimele patru decenii”, a declarat secretarul de stat american, Antony Blinken, potrivit unui comunicat.

Orice american care sponsorizează un refugiat va trebui să treacă de controale de securitate ample şi să dovedească posibilitățile

În primul an, obiectivul este de a mobiliza până la 10.000 americani pentru a adopta aproximativ 5.000 de refugiaţi; nu se acordă niciun stimulent financiar pentru aceşti sponsori care, în plus, vor trebui să demonstreze că dispun de 2.275 de dolari per refugiat timp de trei luni pentru achiziţionarea de haine şi alte produse de primă necesitate.

Preşedintele Joe Biden a aprobat la 125.000 numărul de refugiaţi pe care SUA îi va accepta anual.