Apar neconcordanțe în ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Glonțul de la autopsie nu s-ar potrivi cu arma suspectului

Flavia Codreanu
31 mart. 2026, 13:15
sursă foto: Instagram/ Charlie Kirk
Cuprins
  1. Noi detalii din ancheta suspectului
  2. Avocații suspectului cer amânarea procesului
  3. Mesajele text trimise de suspect ridică semne de întrebare

Noi detalii din ancheta privind moartea activistului Charlie Kirk pun sub semnul întrebării probele balistice ale procurorilor. Avocații lui Tyler Robinson susțin că glonțul de la autopsie nu se potrivește cu pușca găsită la acesta.

Noi detalii din ancheta suspectului

Apărarea a depus recent documente care contestă arma folosită în atacul din 10 septembrie 2025. Deși anchetatorii spun că Robinson a folosit o pușcă Mauser, experții ATF nu au putut confirma acest lucru. Gloanțele de calibru 30-06 se rup la impact și sunt extrem de greu de identificat după lovire.

Neconcordanța tehnică reprezintă cele mai importante detalii din ancheta de asasinat. Acuzarea susține că suspectul a condus trei ore pentru a comite crima. Totuși, apărarea afirmă că nicio dovadă științifică nu leagă clar pușca de glonțul fatal tras în campus.

Avocații suspectului cer amânarea procesului

Avocații lui Robinson au cerut judecătorului o amânare de șase luni a procesului. Ei au nevoie de timp pentru ca experții în genetică și statistică să analizeze toate probele. Echipa de apărare vrea să evalueze mai atent materialele primite, deoarece suspectul riscă  pedeapsa cu moartea.

 Detaliile din Ancheta preliminară arată că urmează un proces lung și foarte tehnic. Judecătorul va decide pe 17 aprilie dacă acceptă această cerere de amânare. Timpul este necesar pentru a demonta acuzațiile de crimă cu circumstanțe agravante aduse tânărului.

Mesajele text trimise de suspect ridică semne de întrebare

Procurorii se bazează și pe mesajele text trimise de Robinson colegilor săi. În aceste texte, el scria despre recuperarea puștii fără să lase amprente sau dovezi. El părea îngrijorat de reacția bunicului său, cel de la care moștenise arma de colecție.

Totuși, aceste indicii nu stabilesc clar dacă arma găsită a fost cea folosită în atac. Apărarea susține că mesajele arată doar o teamă față de familie, nu o recunoaștere a vinovăției. Instanța urmează să stabilească dacă aceste mesaje pot fi folosite ca probe solide împotriva sa, scrie DCnews.

