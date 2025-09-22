activistului Charlie Kirk a șocat o lume întreagă, iar în urma nefericitului eveniment, mai multe au ieșit în spațiu public pentru a face declarații.

Printre acestea, se numără și Andrew Kolvet, producătorul executiv al emisiunii lui Charlie Kirk, „The Charlie Kirk Show”. Kolvet a justificat declarațiile pe care le-a făcut în mediul online și și-a cerut scuze pentru caracterul „destul de grafic” al unei postări.

Ce declarase în postarea de pe rețelele de socializare

În mesajul postat pe platforma X, Kolvet a explicat că glonțul nu a avut orificiu de ieșire, deși era „un proiectil puternic, de mare viteză”. De asemenea, acesta a scris și ceea ce ar fi declarat chirurgul care a încercat să îi salveze viața lui Charlie Kirk. Potrivit declarațiilor acestora, chirurgul ar fi numit un „miracol” faptul că nimeni altcineva nu a mai fost rănit de glonț.

„A fost un adevărat miracol că nu a mai fost ucis cineva. Osul său era atât de sănătos și de dens, încât părea un om de oțel. Glonțul ar fi trebuit să treacă prin el și cel mai probabil i-ar fi ucis și pe cei aflați în spatele său”, ar fi spus medicul, potrivit lui Kolvet, relatează

Andrew Kolvet a caracterizat întâmplarea ca fiind „remarcabilă” și „miraculoasă”.

Ce a declarat Donald Trump la funeraliile lui Charlie Kirk

„Să facem ca religia să revină în America. Fără frontiere, ordine și religie nu avem o țară. Trebuie să facem să revină Domnul Dumnezeu în națiunea noastră.

Vom duce mai departe făclia libertății ținută de Charlie.Ne salvăm țara. Charlie ne-a ajutat să schimbăm modul în care gândesc tinerii din campusurile universitare și a reușit să schimbe cursul istoriei, lucru nebănuit. A ajuns în fața tronului Domnului Dumnezeu, unde se află acum.

Jelim moartea unui prieten și mergem mai departe întăriți de credința lui, inspirați de exemplul lui, îmbărbătați de curajul lui. Charlie a creat o mișcare care cu dragostea și convingerea Erikăi va deveni mai mare și mai puternică ca niciodată.

Charlie, îți mulțumim, ai făcut ceva incredibil!”, a declarat Donald Trump, citat de

Trump, despre asasinul lui Charlie Kirki: „Să dea Domnul să primească pedeapsa maximă”

De asemenea, președintele american Donald Trump a făcut declarații cu privire la asasinul lui Kirk, Tyler Robinson. Trump l-a numit pe Robinson „asasin depravat”, iar comentariile celor care au „aprobat” gestul făcut de ucigaș le-a numit ca fiind „bolnăvicioase”.

În plus, liderul de la Casa Albă a explicat că îi va oferi activistului care l-a susținut enorm, o distincție: „The Presidential Medal for Freedom”, spunând că „o merită din plin”.

„Asasinul depravat care a planificat acest atac și l-a asasinat pe Charlie a fost arestat și cu voia lui Dumnezeu va fi condamnat cu pedeapsa capitală. Să dea Domnul să primească pedeapsa maximă pentru crima asta îngrozitoare. Nu putem lăsa să se întâmple așa ceva în țara noastră. Departamentul de Justiție investighează rețelele de maniaci de stânga radicală, care săvârșesc violențe politice. E doar începutul.

Am auzit povești despre comentatori, influenceri și alții din societatea noastră care au întâmpinat asasinarea sa cu aprobări bolnăvicioase, scuze sau chiar cu bucurie. Și voi ați auzit asta. Pot să cred: unii dintre aceiași oameni care în ultimii opt ani au încercat să judece moral pe oricine nu era de acord cu ei în privința politicii au început brusc să aclame crimă.

Charlie nu merita așa ceva și țara noastră nu merita așa ceva. A fost un atac îngrozitor împotriva SUA, împotriva libertăților date de Dumnezeu, arma a fost îndreptată spre Charlie, dar glonțul a fost pentru noi toți. Asasinul a eșuat. Mesajul lui Charlie nu a fost redus la tăcere, e mai mare ca niciodată și crește.

Charlie e mai important azi decât în timpul vieții. Nu aduce mângâiere familiei, prietenilor și rudelor, dar așa este. El e veșnic, îl iubim, e în Cer și se uită la noi. Se uită la noi și spune: ce mulțime de patrioți!

Îi voi acorda lui Charlie cea mai importantă onoare din Statele Unite, The Presidential Medal for Freedom, o merită. Ceremonia va avea loc la Casa Albă, într-o capitală Washington care e sigură. În 12 zile am pus capăt infracțiunilor din Washington”, a mai spus Trump.