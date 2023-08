Noi explozii în Crimeea. Kievul a lovit mai multe poduri rutiere. Ar fi fost folosite rachetele Storm Shadow

Exploziile pe două poduri spre Crimeea au fost cauzate duminică de rachetele cu rază lungă Storm Shadow furnizate Ucrainei de Regatul Unit, potrivit lui Vladimir Saldo, șeful interimar al regiunii Herson, numit de Rusia, scrie .

Saldo a spus că cele două poduri au fost folosite de traficul civil și nu de către traficul militar și că o ruptură a unei conducte de gaz care trecea de-a lungul podului a întrerupt aprovizionarea pentru 20.000 de locuitori ai orașului Henichesk din Herson.

Saldo a spus că atacul a vizat civili și nu a afectat operațiunile militare.

Ukrainian Forces 🇺🇦 hit two logistical routes linking Crimea to the rest of Ukraine using several Storm Shadow Cruise Missiles

Both The Chongar Bridge and The Henichesk Bridge were hit, they are two of four places where vehicles can cross over from Crimea to enter Kherson Oblast

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map)