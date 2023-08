O insulă renumită își redeschide porțile / Turiștii vor putea vizita din nou „bijuteria Greciei”

Fortăreața Bourtzi, insula considerată o bijuterie a Greciei de foarte mulți turiști, își va redeschide porțile, după ce autoritățile au restricționat accesul pentru o perioadă de cinci ani.

Anii trecuți, turiștii considerau această fortăreață ca fiind o atracție turistică importantă, atât pentru turismul local, cât și pentru istoria Greciei.

Fortăreața Bourtzi este situată în orașul Nafplio din Grecia și fiind construită în secolul al XV-lea a servit în diverse scopuri, ca fortăreață, închisoare și reședintă.

Good morning from Nafplio, with a breathtaking view of Bourtzi. ©Filippini — Visit Greece (@VisitGreecegr)

Turiștii vor putea vizita din nou Fortăreața Bourtzi

Fiind un răgaz de la viața urbană, Fortăreața Bourtzi va fi, din nou, una dintre cele mai apreciate și preferate destinații turistice din Grecia. Aceasta poate fi vizibilă și de pe țărmul orașului Nafplio, din Peloponez, aflându-se totodată la o distanță de o oră și jumătate de Atena.

Fiind construită în 1471 de arhitectul Antonio Gambello, această fortăreață a avut nevoie de resturări și întrețineri meticuloase, dar de acum va fi accesibilă ca un reper cultural.

Fortăreața Bourtzi a întâmpinat primii turiști pe 5 august, intrarea fiind gratuită până pe 17 august, iar ulterior, cine va vrea să o viziteze va trebui să își cumpere bilete de intrare.

Bourtzi island fortress in Nafplio reopens to the public after restoration — Kathimerini English Edition (@ekathimerini)



„Cetatea este o destinație turistică populară, iar restaurarea sa o va face și mai accesibilă și mai plăcută pentru vizitatori”, declara Ministerul Culturii din Grecia, conform .

Cu sute de recenzii care contribuie la atragarea de turiști în zonă, Fortăreața Bourtzi a captivat admiratori din diferite colțuri ale lumii.