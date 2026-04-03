O româncă și soțul său italian, arestați pentru o sectă a groazei: adepții erau îngropați de vii în cadrul unor „ritualuri de purificare”

Flavia Codreanu
03 apr. 2026, 21:30
sursă foto: Facebook/ Fabio Pistoia
Cuprins
  1. Cum funcționa secta
  2. Ce ritualuri șocante impuneau o româncă și soțul ei în cadrul sectei?
  3. Pe ce cheltuiau sumele uriașe de bani această româncă și soțul ei
  4. Ce decizie au luat judecătorii

O româncă și soțul ei au fost arestați în Italia după ce autoritățile au descoperit că aceștia conduceau o sectă bazată pe abuzuri, șantaj și manipulare psihologică.

Cum funcționa secta

Tatiana Ionel, originară din Republica Moldova, și partenerul său italian, Alfredo Mangone le promiteau adepților „purificarea sufletului. În realitate îi obligau să plătească sume uriașe de bani. Membrii mai vulnerabili erau deposedați de averi și supuși unor ritualuri traumatizante sub pretextul evoluției spirituale.

Gruparea avea o structură strictă, cu denumiri menite să impresioneze persoanele vulnerabile. Tatiana Ionel era „Maestra”, iar soțul ei era „Maestrul”, însă foloseau și titluri ca „Șamanul” sau „Vindecătorul”. Aceștia le spuneau oamenilor că nu sunt simpli pământeni, ci divinități apropiate de Dumnezeu. Prin aceste roluri, ei reușeau să manipuleze adepții și să îi țină captivi într-un sistem de dependență, folosind amenințări legate de destinul sau sănătatea lor.

Ce ritualuri șocante impuneau o româncă și soțul ei în cadrul sectei?

Ancheta a pornit de la plângerea unui tată care în care specifica faptul că băiatul lui își abandonase familia și economiile pentru a trăi în secta grupului din Perugia. Victimele erau forțate să rupă orice legătură cu rudele, fiind amenințate că nerespectarea regulilor va aduce consecințe negative asupra destinului lor pentru șapte generații. Printre ritualurile macabre descoperite de procurori se numărau simulări de înmormântări în gropi acoperite cu frunze, dar și abuzuri sexuale și consumul unor substanțe controversate.

Pe ce cheltuiau sumele uriașe de bani această româncă și soțul ei

Liderii au strâns peste 500.000 de euro de la adepți, promițându-le că donațiile mari îi ajută să urce pe scara spirituală. În timp ce victimele trăiau în supunere, Tatiana și Alfredo își cumpărau mașini de lux, bijuterii și mergeau la cine extravagante. Chiar și ferma din Pietralunga, sediul sectei, a fost plătită integral de patru adepți în doar o săptămână. Unul dintre păgubiți a oferit chiar și un Porsche, de teama amenințărilor violente ale „Maestrului”, scrie presa locală.

Ce decizie au luat judecătorii

Parchetul din Perugia a dispus arestul preventiv pentru cei doi lideri și pentru un colaborator apropiat, considerat „vraciul” grupării. Deși aceștia plănuiau să fugă în Elveția după ce primele victime au depus plângeri, autoritățile au reușit să îi localizeze și să îi rețină. În prezent, judecătorii au stabilit că Alfredo Mangone și Tatiana Ionel vor rămâne în spatele gratiilor, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, șantaj și violență sexuală agravată.

Citește și...
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Externe
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Externe
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Externe
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Externe
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Externe
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Externe
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Externe
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Externe
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
Externe
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
Externe
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”