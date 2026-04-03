O româncă și soțul ei au fost arestați în după ce autoritățile au descoperit că aceștia conduceau o sectă bazată pe abuzuri, șantaj și manipulare psihologică.

Cum funcționa secta

Tatiana Ionel, originară din Republica Moldova, și partenerul său italian, Alfredo Mangone le promiteau adepților „purificarea sufletului. În realitate îi obligau să plătească sume uriașe de bani. Membrii mai vulnerabili erau deposedați de averi și supuși unor ritualuri traumatizante sub pretextul evoluției spirituale.

Gruparea avea o structură strictă, cu denumiri menite să impresioneze persoanele vulnerabile. Tatiana Ionel era „Maestra”, iar soțul ei era „Maestrul”, însă foloseau și titluri ca „Șamanul” sau „Vindecătorul”. Aceștia le spuneau oamenilor că nu sunt simpli pământeni, ci divinități apropiate de Dumnezeu. Prin aceste roluri, ei reușeau să manipuleze adepții și să îi țină captivi într-un sistem de dependență, folosind amenințări legate de destinul sau sănătatea lor.

Ce ritualuri șocante impuneau o româncă și soțul ei în cadrul sectei?

Ancheta a pornit de la plângerea unui tată care în care specifica faptul că băiatul lui își abandonase familia și economiile pentru a trăi în secta grupului din Perugia. Victimele erau forțate să rupă orice legătură cu rudele, fiind amenințate că nerespectarea regulilor va aduce consecințe negative asupra destinului lor pentru șapte generații. Printre ritualurile macabre descoperite de procurori se numărau simulări de înmormântări în gropi acoperite cu frunze, dar și abuzuri sexuale și consumul unor substanțe controversate.

Pe ce cheltuiau sumele uriașe de bani această româncă și soțul ei

Liderii au strâns peste 500.000 de euro de la adepți, promițându-le că donațiile mari îi ajută să urce pe scara spirituală. În timp ce victimele trăiau în supunere, Tatiana și Alfredo își cumpărau mașini de lux, bijuterii și mergeau la cine extravagante. Chiar și ferma din Pietralunga, sediul sectei, a fost plătită integral de patru adepți în doar o săptămână. Unul dintre păgubiți a oferit chiar și un Porsche, de teama amenințărilor violente ale „Maestrului”, scrie .

Ce decizie au luat judecătorii

Parchetul din Perugia a dispus arestul preventiv pentru cei doi lideri și pentru un colaborator apropiat, considerat „vraciul” grupării. Deși aceștia plănuiau să fugă în Elveția după ce primele victime au depus plângeri, autoritățile au reușit să îi localizeze și să îi rețină. În prezent, judecătorii au stabilit că Alfredo Mangone și Tatiana Ionel vor rămâne în spatele gratiilor, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, șantaj și violență sexuală agravată.