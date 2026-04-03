Cutia manuală pierde teren în fața celei automate. De ce tot mai mulți șoferi renunță la ea

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 22:06
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce dispar mașinile cu schimbător manual
  2. Cum influențează costurile și legislația alegerea șoferilor
  3. Unde rămâne cutia manuală în România

Cutia manuală își pierde treptat locul în industria auto și, în timp, ar putea rămâne doar o amintire. Tot mai mulți producători au anunțat că vor renunța la aceste modele până în 2030. Orientarea este tot mai clară către mașinile automate, apreciate pentru confortul și ușurința în utilizare.

În România, însă, situația stă diferit. Mulți tineri continuă să aleagă școala de șoferi pe mașini cu schimbător manual, în special din considerente financiare. În același timp, acest tip de permis vine cu un avantaj clar. Oferă posibilitatea de a conduce atât mașini cu cutie manuală, cât și automate.

De ce dispar mașinile cu schimbător manual

Cutia automată câștigă tot mai mult teren, iar schimbătorul clasic, cu 4, 5 sau 6 trepte, devine treptat o raritate. Producători importanți precum Fiat, Honda, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mini sau Volvo renunță complet la transmisia manuală, pe fondul presiunii venite din partea producătorilor chinezi și al cererii tot mai mari pentru mașini ușor de condus. Tendința este clară: mai puțin de un sfert dintre mașinile noi vândute mai sunt echipate cu transmisie manuală.

„La transmisia automată avem două pedale în loc de trei. Este o variantă tot mai des aleasă, atât pentru începători, cât și pentru cei care conduc în traficul din oraș”, a explicat un instructor pentru observatornews.ro.

În practică, dispar grijile legate de ambreiaj, schimbarea vitezelor sau plecările dificile de pe loc, iar experiența de condus devine mult mai simplă și mai fluidă.

Cum influențează costurile și legislația alegerea șoferilor

Costurile rămân un factor decisiv pentru mulți începători, chiar dacă mașinile automate devin tot mai populare. Pentru cele 30 de ore de pregătire practică, cursurile pe mașini manuale costă, în medie, între 2.500 și 3.000 de lei, în timp ce varianta automată poate adăuga încă 500 până la 1.000 de lei.

„Îți canalizezi mai mult atenția asupra traficului și mai puțin asupra pedalelor. Pleacă singură de pe loc, nu se mai oprește motorul. E mai simplu, înveți mult mai repede”, a spus un instructor auto pentru sursa menționată.

Dincolo de bani, intervine și partea legală. În România nu există sancțiuni clare pentru cei care conduc o mașină manuală având permis pentru automată, însă legislația rămâne ambiguă și creează temeri. În alte țări europene, precum Italia, Spania, Suedia, Polonia sau Slovacia, regulile sunt stricte, iar șoferii cu codul 78 pe permis pot conduce exclusiv mașini automate.

Unde rămâne cutia manuală în România

În ciuda tendinței globale, cutia manuală rămâne încă relevantă pe piața locală. Mulți cursanți aleg varianta clasică pentru flexibilitate și costuri mai mici, dar și din convingerea că au un control mai bun asupra mașinii și învață să conducă mai temeinic.

Totuși, cifrele arată clar direcția. În Europa existau 89 de modele cu transmisie manuală în 2024, 82 în 2025 și doar 67 în 2026. În România, Dacia continuă să susțină cutia manuală pe întreaga gamă cu motor termic, inclusiv Dacia Duster, Dacia Jogger, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway și Dacia Bigster. Chiar și așa, direcția este clară. Manuala nu dispare încă, dar devine treptat o alegere de nișă.

