B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion

Flavia Codreanu
03 apr. 2026, 23:03
Foto: Facebook/Răzvan Simion
Daliana și Răzvan Simion au sărbătorit recent doi ani de căsnicie. Cei doi au vorbit deschis despre evoluția relației lor și despre respectul care îi ajută să fie o echipă.

Cum s-a sudat relația după ce Daliana și Răzvan Simion s-au mutat împreună

Mutarea împreună a fost un pas firesc, iar adaptarea a venit natural, de parcă cei doi s-ar fi cunoscut de o viață întreagă. Această apropiere nu este doar despre afecțiune, ci și despre sentimentul că împreună pot realiza tot ce își propun.  Daliana a explicat ce anume i-a ținut uniți în tot acest timp.

„Cred că ceea ce ne-a ținut împreună nu a fost o imagine ideală despre cum ar trebui să fie viața de familie, ci faptul că, in timp, am devenit cu adevărat o echipă. Nu doar în sensul practic al cuvântului, ci într-un sens mai profund: ne respectăm mult unul pe celălalt și ne susținem în felul în care fiecare crește și evoluează. Și, poate cel mai important, suntem conștienți că împreună suntem mai puternici decât am fi separat. Tocmai această conștiință ne-a făcut să muncim în aceeași direcție și să construim, pas cu pas, ceva care este cu adevărat al nostru”, a mărturisit Daliana pentru VIVA!.

De asemenea, Daliana a oferit detalii și despre cât de rapid s-au acomodat unul cu celălalt.

„Ne-am mutat destul de repede împreună și a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri pentru amândoi. Viața în doi a venit foarte firesc. Nu am simțit că trebuie să ne adaptăm prea mult, pur şi simplu, lucrurile au curs natural, de parcă ne cunoaştem de mult timp. Uneori glumim spunând că, probabil, ne-am mai întâlnit şi în alte vieți. Suntem foarte atașați unul de celălalt și, in timp, apropierea asta a devenit una dintre forțele noastre. Nu e doar afecțiune, ci și sentimentul că împreună putem duce mai departe lucrurile care contează pentru noi”, a mai adăugat Daliana.

Ce calități admiră prezentatorul TV la soția sa

Răzvan Simion are doar cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, admirându-i în mod special ambiția și inteligența emoțională. Prezentatorul a scos în evidență faptul că Daliana este o persoană extrem de structurată și consecventă.

„Daliana este extrem de ambițioasă şi structurată. Nu se dă bătută până nu reuşeşte ce îşi propune. Cred că este şi o trăsătură de moldoveancă, dar şi o calitate dobândită în facultate. Are o inteligență emoțională care mă surprinde mereu şi este foarte stabilă şi consecventă. Are un perfecționism ieșit din comun. Uneori este o mare calitate, alteori poate fi perceput ca o exigență foarte mare, dar asta face parte din felul ei de a construi lucrurile temeinic”, a declarat Răzvan Simion.

Cum îl caracterizează Daliana pe Răzvan

Daliana vede în Răzvan un partener loial, generos și extrem de protector, dincolo de carisma pe care acesta o afișează pe micile ecrane. Ea a subliniat că soțul ei este un om profund și dedicat familiei, reușind să îmbine responsabilitatea cu o energie care însuflețește orice loc.

Răzvan este genul de om care însuflețește orice loc în care intră. Are o carismă naturală, este generos și protector, dar în același timp foarte disciplinat și responsabil. În spatele energiei pe care o vede lumea la televizor este un om profund, loial și foarte dedicat familiei”, a declarat Daliana.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”