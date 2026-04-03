Norul saharian a ajuns vineri, în , după ce a traversat regiunea Creta și a transformat peisajul într-unul apocaliptic. Aerul a devenit greu de respirat și a pus viața în pericol locuitorilor.

Ce zone au fost afectate după ce norul saharian a ajuns în Turcia

Fenomenul meteorologic extrem a lovit cu putere sudul țării, unde vizibilitatea a fost redusă semnificativ încă de la primele ore ale dimineții. În Antalya, orașului a devenit greu de distins, iar Munții Bey au dispărut complet din peisaj sub stratul dens de praf. Impactul asupra vieții cotidiene a fost considerabil, datele arătând că în Antalya concentrația de praf a atins un record de 217 micrograme pe metru cub, în timp ce în Hatay s-a înregistrat o valoare de 162 micrograme pe metru cub.

Ce măsuri de precauție sunt necesare

Meteorologii din regiune au emis avertizări urgente, subliniind că transportul de particule va continua să fie intens în anumite intervale. Populația a fost sfătuită să ia măsuri de protecție împotriva efectelor negative, precum scăderea calității aerului și perturbările din transporturi. Vizibilitatea scăzută a creat probleme majore pe drumuri și pe mare, în special în localități precum Samandağ și İskenderun. În aceste regiuni sistemul de presiune joasă din Mediterana a împins praful spre zonele locuite, făcând traficul rutier extrem de dificil.

Cum au agravat situația ploile

În zonele unde praful a fost însoțit de precipitații, efectele au fost imediat vizibile pe mașini și clădiri. În Alanya, ploile căzute dimineața au transformat praful în noroi, acoperind vehiculele parcate și creând bătăi de cap șoferilor. Situația a fost similară în Manavgat, unde s-au înregistrat perioade scurte de grindină, în timp ce în zona istorică Side, bălțile de noroi apărute pe căile pietonale au îngreunat deplasarea turiștilor. Deși Direcția Meteorologică din Alanya a estimat că fenomenul va fi prezent doar pe parcursul zilei de vineri, urmele lăsate pe infrastructură au fost evidente, scrie .