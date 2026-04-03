Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp revin în atenția publicului și stârnesc din nou reacții. După o relație marcată atât de momente intense de iubire, cât și de , cei doi par să fi lăsat trecutul în urmă. Schimbarea este vizibilă, mai ales prin naturalețea cu care acceptă acum să urce pe aceeași scenă. În plus, nu mai evită nici aparițiile comune în promovarea evenimentelor.

Carmen a dezvăluit pentru CANCAN.RO că anul acesta își va petrece departe de casă. Contextul este unul profesional, care o aduce din nou alături de fostul partener.

Cum au ajuns din nou Carmen și Culiță pe aceeași scenă

După o perioadă în care părea imposibil să mai fie văzuți împreună, și Culiță Sterp revin în centrul atenției.

Considerată una dintre cele mai iubite interprete de muzică de petrecere, Carmen este mereu în atenția publicului. Artista este foarte apropiată de fanii ei și vorbește deschis despre tot ce se întâmplă în viața sa. Pentru sursa menționată, cântăreața a oferit detalii despre concertele pe care urmează să le susțină alături de fostul partener. Declarațiile ei au reaprins interesul celor care le-au urmărit povestea.

Afișele în care apar împreună au generat deja numeroase reacții, semn că trecutul lor încă stârnește curiozitate. Viața de artist vine la pachet cu numeroase sacrificii. Drumurile constante, programul încărcat și sărbătorile petrecute departe de familie fac parte din realitatea lor. Așa se face că cei doi vor cânta chiar în ziua de Paște, la Londra, în aceeași locație. Seria aparițiilor comune continuă și pe 30 aprilie, când vor urca din nou pe scenă împreună.

Ce spune artista despre faptul că va împărți scena cu fostul soț

„Dar și acesta din Londra, tot alături de el este. S-a creat un val de comentarii, asta pot să spun. Și pro și contra, fiecare își spune acolo părerea, nu mă deranjează. Eu știu clar că din moment ce fiecare dintre noi am acceptat să fim prezenți pe aceeași scenă, cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate, putem să vorbim foarte deschis despre ele. E adevărat, a fost o perioadă în viața mea, în viața lui, dar de ce? Suntem oameni până la urmă, fiecare deja și-a format propriul drum, propria familie.

Eu cred că amândoi dintotdeauna am fost niște oameni cu bună credință. E adevărat că în momentele în care, nu știu, sunt tensiuni sau cum a fost la noi un divorț, mă rog, s-au creat tensiuni și au mai amplificat și oamenii prin comentarii toată starea de atunci. Însă cum e o vorbă, timpul coace cireșele și așa a fost și la noi. Timpul a rezolvat. Acum, normal, nu suntem buni prieteni, să spun așa, adică nu avem conversații sau Doamne ferește, dar pur și simplu eu cred că fiecare merităm să ne salutăm. Dacă împărțim aceeași scenă, nu trebuie să fie un mare tam-tam. Doar că oamenii trăiesc probabil unii în telenovela care a fost atunci. Și da, a fost ceva foarte puternic pentru public.

Știu că în lumea asta muzicală se promovează multe strategii, multe marketinguri, ca să ai succes. Nu, pur și simplu totul vine de la sine. Dacă Dumnezeu îți dă succes, dacă Dumnezeu îți dă har și voce, poți liniștit să muncești. Am mai văzut și prin comentarii că lumea zice că e o strategie. Nu e. Noi am fost pur și simplu invitați, noi nici măcar nu am vorbit, noi am fost fiecare contactați de către organizator.”, a declarat vedeta.