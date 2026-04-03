Ulterior, românul avea să scrie istorie la Galatasaray, devenind unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului. Informația este menționată de , o platformă media independentă dedicată fanilor fotbalului.

Cum era privit Hagi înainte să devină o legendă mondială

Înainte de transferul la Real Madrid din 1990, Gheorghe Hagi era deja remarcat ca un talent aparte. Își construise o reputație solidă de jucător ieșit din comun. „Hagi este considerat pe scară largă un erou atât în țara sa natală, România, cât și în Turcia, datorită unei cariere care s-a întins pe aproape două decenii și a inclus cluburi precum , Barcelona și Galatasaray”, notează publicația This is Anfield.

Supranumit „Maradona din Carpați”, românul impresiona prin stângul său devastator, viziunea de joc și tehnica rafinată. Mulți îl consideră cel mai mare fotbalist român din toate timpurile.

Interesant este că, înainte ca mutarea la Madrid să devină realitate, Liverpool îl avea deja în vizor. Clubul a trimis un scout să-l urmărească într-un amical al celor de la Steaua București, disputat la Bournemouth pe 17 februarie. Gheorghe Hagi și-a confirmat valoarea, reușind să marcheze în victoria cu 3-1. Peter Dee, prezent la meci, a fost profund impresionat de prestația sa. Raportul său a fost unul extrem de favorabil, subliniind că talentul românului era deja imposibil de trecut cu vederea.

A ratat Liverpool șansa de a transfera un geniu al fotbalului

Entuziasmul stârnit de după acel meci de la Bournemouth a fost evident în raportul trimis prin fax la Melwood și dezvăluit ulterior de curatorul clubului Mark Platt. Peter Dee nu și-a ascuns admirația, notând că românul avea „cel mai bun picior stâng pe care l-am văzut de la Ferenc Puskás încoace” și că „abilitatea sa de a pasa, atât pe distanțe lungi, cât și scurte, a fost o revelație”.

La 25 de ani, Gheorghe Hagi domina deja jocul cu o „clasă deosebită și mult talent”. Acesta era considerat un fotbalist care „va ajunge departe”. Cu toate acestea, Liverpool nu a făcut pasul decisiv, iar oportunitatea a fost rapid fructificată de Real Madrid, care l-a transferat în vara acelui an. De acolo, cariera lui Gheorghe Hagi a continuat la cel mai înalt nivel, trecând pe la Brescia și FC Barcelona. În cele din urmă, a ajuns la Galatasaray, unde a devenit o legendă incontestabilă.