O fotografie cu Celine Dion, făcută în anul 1982, a stârnit reacții ample pe platformele de socializare. În poză este surprinsă , care avea doar 14 ani alături de viitorul ei soț, René Angélil.

Imaginea a adunat mii de comentarii, iar opiniile internauților de pe Reddit au fost extrem de împărțite. Mulți s-au declarat șocați să vadă artista la o vârstă atât de fragedă alături de managerul ei de 39 de ani, și au criticat contextul în care a început relația lor. Deși s-a subliniat că legătura a fost strict profesională la început, internauții au taxat imediat diferența uriașă de vârstă și influența pe care bărbatul la vremea respectivă.

Ce au scris internauții

Comentariile au pus la îndoială faptul că cei doi și-au început relația abia după ce artista a împlinit, într-adevăr 19 ani. Oamenii și-au adus aminte posibilitățile financiare reduse ale din vremea respectivă, fiind cel mai mic copil al unei familii numeroase.

„Pentru cine chiar crede că nu au avut o relație romantică până la 19 ani, am un pod de vânzare în Brooklyn”, a scris un internaut pe Reddit.

„Era vulnerabilă. Era cea mai mică dintre mulți copii și își ajuta familia prin vocea ei”, a evidențiat o altă persoană pe rețeaua socială.

Este considerată normală relația

Dezbaterea a atins puncte sensibile, mulți acuzând faptul că o astfel de apropiere între un adult și un minor nu poate fi privită ca fiind firească. Unii comentatori au mers mai departe cu acuzații dure, subliniind că atracția față de un copil este un lucru de neacceptat din punct de vedere moral, indiferent de succesul lor ulterior ca familie. Reacțiile au fost vehemente, taxând comportamentul managerului de la acea vreme.

„Nu este ceva normal, este grav. Cine ar putea fi atras de un copil? Este ceva greu de înțeles”, a declarat un utilizator în cadrul dezbaterii.

„Mulți dintre noi am fost obișnuiți cu astfel de comportamente fără să știm că sunt problematice”, a mai adăugat altcineva.