Acasa » Externe » O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 17:48
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă
Foto: Hepta - Abaca Press / JMP-Taamallah/ABACA
Cuprins
  1. Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie omorâtă de propriul tată
  2. Ce spun autoritățile despre starea tatălui în momentul incidentului

O tânără de 23 de ani din Marea Britanie a fost împușcată mortal de propriul tată în timpul unei vacanțe în Texas. Tragedia a avut loc în decembrie 2024, chiar cu o zi înainte ca fata să se întoarcă acasă de la tatăl său. Surse din anchetă spun că bărbatul ar fi avut probleme cu alcoolul. Deși inițial ancheta a bătut pasul pe loc, procurorii au stabilit recent că a fost vorba despre omor.

Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie omorâtă de propriul tată

Lucy călătorise în Statele Unite pentru a petrece Crăciunul alături de tatăl său. În locuința din Texas se aflau doar cei doi în momentul în care arma s-a descărcat, lovind-o pe fată direct în piept. Polițiștii sosiți la fața locului au găsit trupul neînsuflețit al tinerei în dormitor, fără nicio șansă de salvare.

Mama fetei este devastată de durere, mai ales că își aștepta fiica să revină în Marea Britanie a doua zi. Dosarul a fost unul complicat din cauza diferențelor legislative dintre cele două țări, însă dovezile strânse ulterior au arătat că nu a fost un simplu accident, ci o faptă cu intenție.

Ce spun autoritățile despre starea tatălui în momentul incidentului

Principalul suspect este tatăl tinerei, iar ancheta se concentrează acum pe starea acestuia în noaptea crimei. Procurorii verifică dacă bărbatul era sub influența alcoolului sau a altor substanțe când a tras. De asemenea, se investighează dacă acesta obișnuia să folosească arme de foc.

Potrivit spynews, procurorul de caz a explicat că aceste detalii sunt esențiale pentru încadrarea finală a faptei.

„Singurul lucru important aici este ce experiență avea domnul Harrison cu arma și dacă era sub influența alcoolului sau a altor substanțe în acel moment”, a declarat procurorul

Un incident asemănător, care a șocat opinia publică, a avut loc în statul Ohio, unde un tată și-a împușcat mortal fiica de 16 ani după ce a confundat-o cu un intrus. În acel caz, tânăra activase sistemul de alarmă al casei în timp ce încerca să intre pe furiș, iar tatăl, speriat, a deschis focul fără să verifice identitatea persoanei.

