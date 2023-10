O turmă de capre, invitată să îndeplinească o misiune importantă în parcurile din New York (VIDEO)

Autoritățile din New York au găsit o modalitate ecologică și sustenabilă de a scăpa de iarba din parcuri. Câteva capre au primit misiunea să mănânce, în aproape 3 luni, buruienile care cresc pe stâncile secţiunii Forever Wild, o zonă naturală protejată şi un sanctuar de păsări din Riverside Park, transmite EFE.

Caprele Charlie, Cowgirl, Mallomar şi Chico au fost prezentate vineri la festivalul Goatham, care s-a desfăşurat în parcul care urmează să fie curăţat. Participanţii le-au tratat pe rumegătoare ca pe adevărate staruri, făcând selfie-uri cu caprele şi mângâindu-le.

Four goats journeyed to Riverside Park in New York City to feast on weeds, a chemical-free way to remove invasive species while adding to the joys of nature

— Reuters (@Reuters)