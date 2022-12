OMS avertizează: o nouă boală lovește chiar în copii. Care sunt simptomele

Organizaţia Mondială a Sănătăţii( ) şi Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) au făcut apel la vigilenţă din cauza creșterii numărului de copii în urma infectării cu streptococul de grup A, conform unei declaraţii comune publicată luni.

Franţa, Irlanda, Ţările de Jos, Spania, Suedia şi Marea Britanie au raportat o creştere în cursul acestui an a numărului de cazuri ale unei boli grave, cunoscută sub denumirea iGAS (infecţie invazivă cu streptococ de grup A) la copii cu vârste sub 10 ani, potrivit comunicatului.

Ţările ar trebui „să îşi sporească vigilenţa, mai ales atunci când virusurile respiratorii sunt răspândite pe scară largă în rândul copiilor”, a declarat directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge.

Au fost raportate mai multe decese asociate infecţiei streptococice

În Marea Britanie şi Franţa, numărul cazurilor grave este considerabil mai mare comparativ cu perioada similară anterioară pandemiei de coronavirus, se arată în comunicarea de luni.

Infecţiile streptococice provoacă, de obicei, doar simptome uşoare, cum ar fi febra, şi pot fi tratate cu antibiotice. Însă, în cazuri rare, acestea pot duce la complicaţii grave.

Conform constatărilor preliminare, experţii OMS nu pun această creştere pe seama unei noi variante a streptococului A considerând că este puţin probabil ca rezistenţa la antibiotice să fie cauza fenomenului.

Ar putea fi vorba despre un fel de efect de acumulare post-pandemică

În Marea Britanie şi Franţa, numărul cazurilor grave este considerabil mai mare comparativ cu perioada similară anterioară pandemiei de coronavirus, se mai arată în declaraţia de luni.

Cauza numărului mai mare al cazurilor grave ar putea consta în faptul că în prezent se află în circulaţie multe alte virusuri care, în combinaţie cu streptococii, ar putea agrava boala.

Cu toate că experţii OMS consideră că riscul pentru publicul larg continuă să fie redus, ei au sfătuit toate ţările europene să rămână vigilente şi să monitorizeze situaţia.

Creștere uriașă a afecțiunilor respiratorii în rândul copiilor din România