Patrick Bruel vizat de mai multe plângeri privind acte de violență sexuală. Artistul a dezmințit prin avocatul său

Patrick Bruel vizat de mai multe plângeri

Cântăreţul francez se confruntă cu mai multe acuzații grave de violență sexuală. Împotriva lui Patrick Bruel există cel puțin două plângeri oficiale, depuse, una la Paris iar cea de-a doua la Saint-Malo (vestul Franţei). Într-una dintre acestea artistul este acuzat de agresiune sexuală şi tentativă de viol, iar în cealaltă este acuzat de viol, transmite miercuri AFP care citează surse apropiate dosarului de .

Cea mai recentă plângere a fost depusă joi, 12 martie, la parchetul din Paris de către Daniela Elstner. Este vorba despre actualul director general al Unifrance, organizaţia responsabilă de promovarea cinematografiei franceze la nivel internaţional. Informația a fost confirmată de o sursă apropiată cazului.

Informațiile privind aceste plângeri au fost făcute publice de site-ul de investigaţii , care a relatat și despre alte acuzații formulate de alte șase femei, pentru violenţă sexuală, din perioada 1992 – 2019.

O plângere care vine după 19 ani

Potrivit Mediapart, cuzațiile formaulate de Daniela Elstner la adresa lui Patrick Bruel datează din 1997, când lucra ca asistentă la Unifrance. Ea a acuzat o agresiune sexuală şi o tentativă de viol în timpul Festivalului de Film Francez de la Acapulco, Mexic, în noiembrie 1997. Avocata acesteia, Jade Dousselin a explicat motivele care au determinat-o să aștepte atât de mult pentru o plângere.

„Acţiunea ei are mai puţin legătură cu o condamnare legală fiind mai degrabă legată de o nevoie de eliberare, pentru ea însăşi şi pentru toate celelalte (victime). Daniela Elstner a venit pentru prima dată să mă vadă în 2019 pentru a discuta, în cadrul instituţiei pe care o conducea, problema emergentă a mişcării #MeToo în Franţa. În timp ce ne luptam împreună pentru a atinge echilibrul necesar şi complex dintre a exprima opinia publică şi a respecta prezumţia de nevinovăţie, mi-a povestit povestea ei personală cu mare emoţie”, a explicat Jade Dousselin, contactată de AFP.

O altă plângere a fost depusă pe 30 septembrie 2024 la parchetul din Saint-Malo, Bretania. Informația a fost confirmată pentru AFP de o altă sursă apropiată cazului. Este vorba despre o femeie care îl acuză pe Bruel de viol. Fapta ar fi fost comisă în octombrie 2012, în marja Festivalului de Film Britanic de la Dinard (vestul Franţei). Cântărețul a fost președintele juriului.

Potrivit site-ului de investigaţii, această plângere a dus la deschiderea unei anchete preliminare pentru viol.

Patrick Bruel respinge acuzațiile

Cântărețul nu a fost încă interogat de anchetatori, au precizat sursele citate. În vârstă de 66 de ani, Patrick Bruel a respins aceste acuzații prin intermediul avocatului său, Christophe Ingrain. El a subliniat că nu a încercat niciodată să constrângă pe cineva la un act sexual. Conform avocatului, care îl citează, a ştiut să accepte mereu un refuz.

Avocatul său spune articolul de pe site-ul Mediapart „fabrică un personaj şi un sistem care nu au existat niciodată”. „Asupra unei mari părţi a faptelor presupus menţionate” în articol, „instanţele s-au pronunţat deja”.

Christophe Ingrain se referă la două anchete deschise în urma acuzaţiilor formulate de două maseuze şi clasate fără alte urmări juridice în decembrie 2020.