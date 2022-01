Peste 20.000 de protestatari au ieșit pe străzile Germaniei împotriva restricțiilor anti-COVID (VIDEO)

Peste 20.000 de protestatari au participat la mai multe manifestații împotriva restricțiilor anti-COVID impuse de către autorități pentru a gestiona pandemia cu noul coronavirus, conform dpa, citat de către Agerpres.

Chiar dacă unele proteste au obținut autorizația necesară, unele dintre ele se aflau în ilegalitate, neobținând autorizația necesară pentru a avea loc.

Protests in #Germany #Heidelberg

one of the 1390 German towns & cities with protest "walks" against vaccine mandates on

1/3/2022

