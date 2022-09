Plaja Navagio din Zakynthos, una dintre cele mai spectaculoase din lume, a devenit extrem de periculoasă pentru turiști: „La un cutremur se vor prăbuși”

Deși este una dintre plajele izolate ale Greciei, Navagio este cea mai faimoasă plajă din această țară, amplasată în partea de nord-vest a insulei Zakynthos.

Cu toate acestea, un seismolog grec , care atrage ca un magnet mii de turiști anual veniți să admire peisajul.

Faimoasa plajă Navagio din Zakynthos a devenit extrem de periculoasă

Navagio mai este cunoscută și sub numele de plaja contrabandiștilor sau a epavei. Vasul naufragiat este unul de origine scoțiană, Panagiostis, care a eșuat în anul 1980. În fiecare an, sub peretele abrubt de piatră.

„Sute de turiști sunt transportați în masă și înghesuiți chiar sub pantele verticale suspendate. La un cutremur se vor prăbuși”, a scris Gerasimos Papadopoulos pe Facebook.

„Dar chiar și fără cutremur, așa cum , când o parte a versantului – din fericire mică – s-a prăbușit, provocând un tsunami local și vizitatorii au fugit panicați pentru a se salva”, a adăugat Papadopoulos, amintindu-și incidentul petrecut în septembrie 2018.

„Data viitoare nu va fi din fericire, ci din păcate. Nu am coborât, nu am vrut să particip la o asemenea „experiență”, a adăugat seismologul, potrivit .

Povestea epavei de pe plaja Navagio din Zakynthos

Plaja Navagio, din insula grecească Zakynthos, este una dintre cele mai spectaculoase din lume. Aceasta este principalul punct de atracție din Zakynthos atât datorită reliefului, al apei cristaline, cât și al epavei de pe exclusivista plajă situată în sud-vestul insulei.

Se spune că nava Panagiotis a fost construită în anul 1937, dar de-a lungul vremii și-a schimbat și numele și proprietarii. Astfel, aceasta ar fi ajuns în anii ’80 în posesia contrabandistilor de țigări și a mafioților italieni.

Există voci care susțin că în timpul unei urmăriri cu navele pazei de coastă grecești, ulterior echipajul dispărând de la fața locului. Se pare că la momentul scufundării, pe 1 octombrie 1980, vaporul venea din Turcia, încărcat cu ţigări de contrabandă pentru mafia italiană, potrivit shtiu.ro.