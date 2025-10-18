Planificarea unei vacanțe poate fi stresantă, însă pentru un cuplu curios a devenit un experiment fascinant dedicat inteligenței artificiale moderne. Cei doi au decis să renunțe la și au lăsat ChatGPT și Claude să le organizeze întreaga călătorie. Destinația aleasă a fost Tunisia, o țară care îmbină perfect istoria bogată, spiritul aventurii și relaxarea de pe țărmurile mediteraneene.

Cum au gândit ChatGPT și Claude planificarea unei vacanțe

Autoarea experimentului a povestit că folosește de luni bune, pentru proiecte profesionale, sarcini personale și idei creative diverse. De aceea, i s-a părut firesc să lase inteligența artificială să îi organizeze și vacanța romantică planificată în Tunisia. Partenerul ei a preferat, însă, să folosească Claude, asistentul AI dezvoltat de Anthropic, considerat mai calm și mai organizat.

Cei doi au stabilit doar cadrul general, mai exact o călătorie cu opriri în Tunis, Tozeur și Hammamet, timp de câteva zile. Fiecare AI a primit sarcina să creeze un itinerar complet, cu activități zilnice și experiențe adaptate stilului propus.

ChatGPT a imaginat o aventură intensă, plină de culoare, cu răsărituri, piețe locale, ruine antice și apusuri spectaculoase în deșert. Claude, în schimb, a preferat un program relaxat, cu vizite culturale, tururi culinare și momente de liniște în oazele tunisiene.

„Claude părea mai pragmatic, mai atent la echilibru. ChatGPT părea un regizor de film”, a spus autoarea, potrivit Business Insider.

Ce au învățat cei doi din aventura planificată de inteligența artificială

Cei doi călători au decis să combine cele mai bune idei din itinerariile propuse de ChatGPT și Claude pentru vacanța lor. Experiența din Tunisia le-a demonstrat însă că nicio inteligență artificială nu poate controla vremea, oboseala sau imprevizibilul călătoriilor. Ziua planificată de ChatGPT în Tozeur s-a transformat într-o provocare epuizantă din cauza drumului lung și a furtunii de nisip. Recomandarea lui Claude pentru turul culinar din Tunis s-a dovedit inspirată, oferindu-le ocazia să descopere gusturi locale autentice.

AI-ul de la Anthropic a adăugat și două opriri neașteptate: Marea Moschee din Kairouan și amfiteatrul roman El Jem. Ambele locuri i-au impresionat profund prin liniște, măreție și prin legătura directă cu istoria antică a Tunisiei.

După câteva zile, competiția dintre cele două programe s-a transformat într-o lecție despre personalitate, echilibru și felul diferit de a trăi. ChatGPT a reprezentat spontaneitatea și entuziasmul, în timp ce Claude a simbolizat calmul, organizarea și nevoia de confort în . La final, cei doi au realizat că adevărata descoperire nu a fost despre AI, ci despre modul în care se completează.