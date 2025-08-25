Un agent de turism a dezvăluit trucul de călătorie pe care oricine ar trebui să îl știe. Iată despre ce este vorba

Claire Le Moigne, agent de turism, a dezvăluit de la care ar trebui să apeleze toți cei care merg în vacanțe. Îți salvează timp și spațiu!

Despre ce este vorba

Planificarea este cheia

Cu o experiență de 35 de ani ca agent de turism și peste 6.000 de vacanțe, Claire Le Moigne a mărturisit că unul dintre cele mai utile sfaturi pe care le poate da este împachetarea hainelor folosind metoda bundle.

„Îmi rulez întotdeauna hainele pentru a evita cutele și pentru a economisi și spațiu. Dacă ai nevoie de o compresie suplimentară, poți să încerci metoda bundle, în care împachetezi obiectele mai mari în jurul celor mai mici”, a declarat femeia.

Mai mult, nu este nevoie să luam gel de duș sau șampon cu noi: „În majoritatea destinațiilor găsești să cumperi șampon și gel de duș, deci nu e nevoie să iei întregul dulap cu tine”, a mai spus Claire.

Claire, agent de turism, mai spune că vom salva mult timp dacă planificăm de acasă, și din timp, ținutele, conform .

„Înainte să pui hainele în valiză, planifică ce poți purta în fiecare combinație și probează-le. Fă o poză rapidă și vei putea să-ți amintești precis ce opțiuni ai”, explică Claire.

„De obicei fac asta cu două săptămâni înainte de împachetat, pentru a fi pregătită și pentru ținutele de seară. Las întotdeauna suficient loc pentru pantofi! Este și o idee bună să împachetezi haine care se pot combina între ele. De exemplu, trei bluze diferite care se potrivesc cu două perechi de pantaloni scurți”, mai spune aceasta.