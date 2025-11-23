Întâlnirea privind Ucraina de la Geneva este probabil cea mai bună de până acum, a apreciat Marco Rubio, secretarul de stat american. El a apreciat că s-au înregistrat progrese pentru încheierea războiului.

Marco Rubio mulțumit de întâlnirea de la Geneva

Secretarul de stat american a declarat duminică că a obţinut progrese semnificative în cadrul discuţiilor privind planul pentru încheierea războiului în Ucraina. Marco Rubio a făcut o serie de aprecieri în contextul întâlnirii cu delegaţia ucraineană de la Geneva, după cum a relatat Reuters. Oficialul american a declarat că delegațiile americană și ucraineană au avansat destul de mult în revizuirea planului Trump.

„În concluzie, cred că aceasta este o întâlnire foarte, foarte semnificativă, aş spune, probabil cea mai bună întâlnire şi cea mai bună zi pe care le-am avut până acum în întregul proces, de când am preluat funcţia în ianuarie”, a declarat Rubio presei.

Secretarul de stat a făcut o serie de declarații pentru presă la finalul primei runde de întâlniri cu delegația ucraineană. El s-a arătat mulțumit de progresul înregistrat în cadrul discuțiilor. Alături de el, la declarații s-a aflat şeful delegaţiei ucrainene, Andrii Iermak. Acesta a asigurat că prima întâlnire, care a durat aproximativ o oră şi jumătate, a fost „foarte productivă”.

„Pe baza contribuţiilor tuturor părţilor implicate aici, am reuşit să trecem în revistă unele dintre aceste puncte, unul câte unul. Şi cred că am făcut progrese semnificative”, a declarat succint şeful diplomaţiei americane. Despite yesterday’s disaster in communication from the U.S. State Department regarding the 28-point ceasefire agreement, alleged to have been primarily written Russia before being given to Ukraine; Ukrainian and European officials, alongside the delegation from the United States,… — OSINTdefender (@sentdefender)

Andrii Iermak i-a mulțumit lui Donald Trump

Aflat lângă Marco Rubio, Andrii Iermak a mulţumit Statelor Unite, lui Donald Trump și echipei acestuia pentru eforturile depuse în vederea opririi războiului din Ucraina. Totodată, a subliniat importanţa implicării ţărilor europene, aliaţi majori ai Ucrainei în efortul de război. Participarea acestora, la negocieri, nu a fost acceptată de Statele Unite.

Șeful delegației ucrainene a susţinut că s-au înregistrat progrese semnificative în direcţia unei păci durabile şi juste. Pe de altă parte, Marco Rubio a afirmat că echipele de negociere se vor reuni din nou. Acestea urmează să lucreze pe baza unor sugestii formulate de partea ucraineană.

„Aşadar, facem câteva schimbări şi ajustări în speranţa că vom avansa şi vom reduce diferenţele pentru a ajunge la un punct comun cu care atât Ucraina, cât şi, evident, Statele Unite să se simtă foarte confortabile”, a adăugat oficialul american.

Într-un mesaj în limba engleză pe platforma X, Iermak a declarat că a doua întâlnire va avea loc foarte curând duminică. Negocierile au în vedere analiza și analiză a propunerilor comune cu partenerii europeni.

US Secretary of State Marco Rubio: It is in my personal view that we’ve had probably the most productive and meaningful meeting so far in this entire process since we’ve been involved in it from the beginning. So I think the takeaway from it is I think this is a very, very… — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Marco Rubio, negocieri pentru încheierea războiului

Programul negocierilor de la Geneva au avut o întrevedere între membrii delegației ucrainene și consilierii pe probleme de securitate naţională din ţările E3 (Marea Britanie, Franţa, Germania). După această discuție în care s-au făcut ajustări la planul lui Trump, a urmat o altă întâlnire, între delegația de la Kiev și cea americană din care face parte Marco Rubio.

Americanii nu au dorit ca diplomaţii europeni să fie prezenţi în timpul negocierilor cu ucrainenii.

În acest context, Volidmir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru eforturile SUA de a ajuta Kievul. Șeful de la Casa Albă s-a arătat nemulțumit că liderii Ucrainei au dat dovadă de recunoştinţă pentru ajutorul acordat. Aceasta în condițiile în care planul Trump prevedea o capitulare de facto a Ucrainei în fața Moscovei.