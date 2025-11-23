B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump

Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 22:00
Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump
Marco Rubio Sursa foto: Hepta / DPA Images / Freddie Everett
Cuprins
  1. Marco Rubio mulțumit de întâlnirea de la Geneva
  2. Andrii Iermak i-a mulțumit lui Donald Trump
  3. Marco Rubio, negocieri pentru încheierea războiului

Întâlnirea privind Ucraina de la Geneva este probabil cea mai bună de până acum, a apreciat Marco Rubio, secretarul de stat american. El a apreciat că s-au înregistrat progrese pentru încheierea războiului.

Marco Rubio mulțumit de întâlnirea de la Geneva

Secretarul de stat american a declarat duminică că a obţinut progrese semnificative în cadrul discuţiilor privind planul pentru încheierea războiului în Ucraina. Marco Rubio a făcut o serie de aprecieri în contextul întâlnirii cu delegaţia ucraineană de la Geneva, după cum a relatat Reuters. Oficialul american a declarat că delegațiile americană și ucraineană au avansat destul de mult în revizuirea planului Trump.

„În concluzie, cred că aceasta este o întâlnire foarte, foarte semnificativă, aş spune, probabil cea mai bună întâlnire şi cea mai bună zi pe care le-am avut până acum în întregul proces, de când am preluat funcţia în ianuarie”, a declarat Rubio presei.

Secretarul de stat a făcut o serie de declarații pentru presă la finalul primei runde de întâlniri cu delegația ucraineană. El s-a arătat mulțumit de progresul înregistrat în cadrul discuțiilor. Alături de el, la declarații s-a aflat şeful delegaţiei ucrainene, Andrii Iermak. Acesta a asigurat că prima întâlnire, care a durat aproximativ o oră şi jumătate, a fost „foarte productivă”.

„Pe baza contribuţiilor tuturor părţilor implicate aici, am reuşit să trecem în revistă unele dintre aceste puncte, unul câte unul. Şi cred că am făcut progrese semnificative”, a declarat succint şeful diplomaţiei americane.

Andrii Iermak i-a mulțumit lui Donald Trump

Aflat lângă Marco Rubio, Andrii Iermak a mulţumit Statelor Unite, lui Donald Trump și echipei acestuia pentru eforturile depuse în vederea opririi războiului din Ucraina. Totodată, a subliniat  importanţa implicării ţărilor europene, aliaţi majori ai Ucrainei în efortul de război. Participarea acestora, la negocieri, nu a fost acceptată de Statele Unite.

Șeful delegației ucrainene a susţinut că s-au înregistrat progrese semnificative în direcţia unei păci durabile şi juste. Pe de altă parte, Marco Rubio a afirmat că echipele de negociere se vor reuni din nou. Acestea urmează să lucreze pe baza unor sugestii formulate de partea ucraineană.

„Aşadar, facem câteva schimbări şi ajustări în speranţa că vom avansa şi vom reduce diferenţele pentru a ajunge la un punct comun cu care atât Ucraina, cât şi, evident, Statele Unite să se simtă foarte confortabile”, a adăugat oficialul american.

Într-un mesaj în limba engleză pe platforma X, Iermak a declarat că a doua întâlnire va avea loc foarte curând duminică. Negocierile au în vedere analiza și analiză a propunerilor comune cu partenerii europeni.

Marco Rubio, negocieri pentru încheierea războiului

Programul negocierilor de la Geneva au avut o întrevedere între membrii delegației ucrainene și consilierii pe probleme de securitate naţională din ţările E3 (Marea Britanie, Franţa, Germania). După această discuție în care s-au făcut ajustări la planul lui Trump, a urmat o altă întâlnire, între delegația de la Kiev și cea americană din care face parte Marco Rubio.

Americanii nu au dorit ca diplomaţii europeni să fie prezenţi în timpul negocierilor cu ucrainenii.

În acest context, Volidmir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru eforturile SUA de a ajuta Kievul. Șeful de la Casa Albă s-a arătat nemulțumit că liderii Ucrainei au dat dovadă de recunoştinţă pentru ajutorul acordat. Aceasta în condițiile în care planul Trump prevedea o capitulare de facto a Ucrainei în fața Moscovei.

Tags:
Citește și...
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Externe
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
Externe
Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
Planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Contrapropunerea europeană pentru încheirea războiului
Externe
Planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Contrapropunerea europeană pentru încheirea războiului
Orientul Mijlociu în flăcări. Israelul a lansat un nou atac asupra captalei Libanului. Cel puțin două persoane au murit
Externe
Orientul Mijlociu în flăcări. Israelul a lansat un nou atac asupra captalei Libanului. Cel puțin două persoane au murit
Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva
Externe
Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva
Planul lui Trump pentru Ucraina. Friedrich Merz nu crede într-un acord până pe 27 noiembrie
Externe
Planul lui Trump pentru Ucraina. Friedrich Merz nu crede într-un acord până pe 27 noiembrie
Negocieri pentru pace în Ucraina. Ursula von der Leyen cere ca Europa să joace un rol central
Externe
Negocieri pentru pace în Ucraina. Ursula von der Leyen cere ca Europa să joace un rol central
Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva
Externe
Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
Externe
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
Externe
Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
Ultima oră
23:13 - Fotbal în Superliga. CFR Cluj a reușit victoria în fața liderului Rapid (3-0)
22:45 - Accident grav la Brăila. Autoritățile au activat Planul roşu de intervenţie
22:24 - Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
21:27 - Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
20:48 - Zapada pune probleme în trafic în mai multe zone. Poliția rutieră recomandă cauciucuri de iarnă
20:24 - Tragedie la Constanța. Cadavrul unei femei, descoperit în Canalul Dunăre – Marea Neagră
20:04 - Planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Contrapropunerea europeană pentru încheirea războiului
19:28 - Orientul Mijlociu în flăcări. Israelul a lansat un nou atac asupra captalei Libanului. Cel puțin două persoane au murit
19:04 - Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva
18:34 - Pensionară de 70 de ani, victima unei escrocherii online. Înșelătorie sentimentală pe internet