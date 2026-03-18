Franța transmite un mesaj clar în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Nu va interveni militar în Strâmtoarea Ormuz cât timp conflictul este în desfășurare. Declarația vine în contextul presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru implicarea aliaților europeni.

Ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a explicat poziția Parisului într-un interviu acordat .

Franța transmite un mesaj clar lui Trump: În ce condiții ar putea Franța să intervină

Oficialul francez a precizat că sprijinul pentru securizarea acestei rute maritime strategice este posibil doar într-un context de stabilitate.

„Suntem dispuși să acționăm pentru a elibera , cu condiția să nu mai fie o situație de război. Nimeni nu vrea să traverseze Strâmtoarea Ormuz dacă există riscul să-ți cadă în cap rachete sau drone. Avem nevoie ca acest conflict să se detensioneze, iar apoi ne putem imagina securizarea Strâmtorii Ormuz… Știm cum să facem asta, dar nu faci un astfel de lucru într-o situație de război. Îl faci într-o situație de pace, în care oamenii trebuie să fie în siguranță și protejați”, a precizat Roland Lescure, marți.

De ce sunt criticați aliații europeni

Franța, alături de Marea Britanie și Germania, a fost criticată de președintele american Donald Trump pentru lipsa de implicare în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o zonă esențială pentru transportul global de petrol și gaze.

Cu toate acestea, statele europene rămân prudente, considerând că nu este vorba despre un conflict în care trebuie să se implice direct.

Cum văd europenii conflictul din Iran

Mai mulți oficiali europeni consideră că actuala criză nu reprezintă un război necesar pentru Europa, ci unul cu obiective neclare și fără o perspectivă clară de încheiere.

Deși există temeri privind impactul asupra aprovizionării globale cu energie și resurse, apetitul pentru implicare militară rămâne scăzut.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a sintetizat această poziție: „Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct în joc.”

Franța transmite un mesaj clar. Ce spune Emmanuel Macron

Președintele francez a reafirmat poziția oficială a Parisului, subliniind că Franța nu va participa la operațiuni militare în actualul context.

„Nu suntem parte în acest conflict și, prin urmare, Franța nu va lua niciodată parte la operațiuni pentru deschiderea sau eliberarea Strâmtorii Ormuz în contextul actual”, a spus Macron, potrivit unei traduceri Reuters.

Totuși, Franța nu exclude o implicare ulterioară, în condiții de stabilitate.

„Suntem convinși că, odată ce situația se va calma, și folosesc în mod deliberat acest termen într-un sens larg, odată ce situația se va calma, adică după încetarea principalelor bombardamente, suntem pregătiți, împreună cu alte națiuni, să ne asumăm responsabilitatea pentru sistemul de escortă”, a mai adăugat Macron.

Ce impact ar putea avea conflictul asupra Europei

Oficialii europeni recunosc că tensiunile din regiune vor avea efecte inclusiv asupra economiei europene și securității energetice.

„Va afecta conflictul Europa? Da. Va afecta conflictul Statele Unite? Cred că da, de asemenea. Și, din câte îmi amintesc, nu noi am început acest conflict”, a menționat Roland Lescure.