B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
 Procurorii din Republica Moldova cer pedeapsa maximă pentru Vladimir Plahotniuc

Flavia Codreanu
23 mart. 2026, 21:36
sursa foto: Facebook/ Vladimir Plahotniuc
Cuprins
  1. Pedeapsa maximă solicitată de procurorii din Republica Moldova
  2. Argumentele prezentate de procurorii în instanță
  3. Sancțiunile Uniunii Europene împotriva lui Plahotniuc

Procurorii din Republica Moldova au cerut luni o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de delapidarea unui miliard de dolari și acțiuni de destabilizare a țării în favoarea Kremlinului.

Pedeapsa maximă solicitată de procurorii din Republica Moldova

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei audieri în fața instanței care analizează un caz de crimă organizată, fraudă și spălare de bani la scară largă. Ancheta vizează dispariția a 15% din PIB-ul țării în anul 2014, sumă care s-a evaporat din sistemul bancar național. Reprezentantul acuzării a explicat că această condamnare este cea mai grea care poate fi aplicată conform legii actuale.

Argumentele prezentate de procurorii în instanță

Fostul lider politic a fost reținut abia anul trecut, la finalul lunii iulie, pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să ajungă în Dubai. Deși acesta a susținut mereu că dosarul său este unul fabricat politic, anchetatorii susțin că au probe clare privind controlul său asupra instituțiilor-cheie din stat.

Acuzațiile sunt nefondate”, a declarat avocatul Lucian Rogac pentru AFP.

Sancțiunile Uniunii Europene împotriva lui Plahotniuc

Pe lângă infracțiunile economice, activitatea lui Plahotniuc a intrat și în vizorul Uniunii Europene, care a impus sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane acuzate de încercări de destabilizare a țării înainte de alegerile parlamentare. Aceste măsuri vin să sprijine eforturile pe care le depun în prezent autoritățile și procurorii din Republica Moldova pentru a curăța sistemul de influențele oligarhice. Procesul continuă la Chișinău, sub atenta supraveghere a partenerilor europeni care susțin parcursul pro-european al țării condusă de Maia Sandu, scrie Știripesurse.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
21:41 - Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz”. Ce angajament și-a asumat România (VIDEO)
21:39 - Alertă de securitate după descoperirea unor colete suspecte în gara Bruxelles-Midi. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
21:19 - Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)
21:04 - Elevii cu CES vor primi masă în locul alocației după votul din Senat. Cum se schimbă sistemul de sprijin alimentar
21:02 - Nou caz de cruzime asupra animalelor: Doi adolescenți din Călărași s-au filmat în timp ce omorau doi pui de căței
20:54 - Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
20:28 - Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Capitală
20:27 - Senatul schimbă legea privind abandonul de familie pentru a sprijini victimele. Cum se schimbă procedurile penale
20:24 - Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
20:06 - Cum era Cristi Borcea în puşcărie. Giovanni Becali: „La vizită veneau două-trei neveste. Îl suna soţia Alina, dar el era deja cu Valentina Pelinel”