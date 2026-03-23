Procurorii din Republica Moldova au cerut luni o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Acesta este acuzat de delapidarea unui miliard de dolari și acțiuni de destabilizare a țării în favoarea Kremlinului.

Pedeapsa maximă solicitată de procurorii din Republica Moldova

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei audieri în fața instanței care analizează un caz de crimă organizată, fraudă și spălare de bani la scară largă. Ancheta vizează dispariția a 15% din PIB-ul țării în anul 2014, sumă care s-a evaporat din sistemul bancar național. Reprezentantul acuzării a explicat că această condamnare este cea mai grea care poate fi aplicată conform legii actuale.

Argumentele prezentate de procurorii în instanță

Fostul lider politic a fost reținut abia anul trecut, la finalul lunii iulie, pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să ajungă în Dubai. Deși acesta a susținut mereu că dosarul său este unul fabricat politic, anchetatorii susțin că au probe clare privind controlul său asupra instituțiilor-cheie din stat.

„Acuzațiile sunt nefondate”, a declarat avocatul Lucian Rogac pentru AFP.

Sancțiunile Uniunii Europene împotriva lui Plahotniuc

Pe lângă infracțiunile economice, activitatea lui Plahotniuc a intrat și în vizorul Uniunii Europene, care a impus sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane acuzate de încercări de destabilizare a țării înainte de alegerile parlamentare. Aceste măsuri vin să sprijine eforturile pe care le depun în prezent autoritățile și procurorii din Republica Moldova pentru a curăța sistemul de influențele oligarhice. Procesul continuă la Chișinău, sub atenta supraveghere a partenerilor europeni care susțin parcursul pro-european al țării condusă de Maia Sandu, scrie .