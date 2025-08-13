B1 Inregistrari!
Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești

Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești

George Lupu
13 aug. 2025, 16:30
Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
În imagine: Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc. Sursa foto: Vlad Plahotniuc / Facebook

Curtea de Apel de la Atena a hotărât extrădarea în Republica Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv în capitala Greciei. Decizia nu este definitivă și urmează să fie confirmată de Ministerul grec al Justiției.

Cuprins

  • Ce a decis Instanța în cazul oligarhului Vladimir Plahotniuc
  • Cum a încercat oligarhul moldovean să scape de autorități

Ce a decis Instanța în cazul oligarhului Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc nu a fost prezent la ședința de judecată, însă a transmis un mesaj audio prin intermediul avocaților săi, ulterior publicat pe Telegram.

În declarație, acesta susține că intenționează să revină în Republica Moldova pentru a se prezenta în fața instanței.

„Vreau să reconfirm că, într-adevăr, am intenția fermă să revin acasă, în Republica Moldova. Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se cunoștea deja în unele cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care să mă expun pe multe teme, după care urma să iau avionul spre Chișinău”, susține oligarhul, aflat în arest preventiv în Grecia.

Oligarhul a adăugat că, după hotărârea instanței din 13 august, responsabilitatea revine autorităților de la Chișinău.

El spune că voia să se prezinte „deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost înaintate”.

„Însă din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită și eu, deocamdată, am rămas blocat la Atena. Acum, avocații mei depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea mea în Republica Moldova și după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, 13 august, mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău. Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea”, susține Vladimir Plahotniuc, potrivit Hotnews.

Cum a încercat oligarhul moldovean să scape de autorități

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost reținut în luna iulie în Grecia. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, dat în căutare internațională pentru arest și extrădare, a obținut în 2024 acte de identitate mexicane.

În documentele analizate de ZdG, Plahotniuc are o nouă identitate – Vito Perez Gonzalez. Pașaportul mexican i-a fost „eliberat” în ianuarie 2024 și este valabil timp de zece ani.

Documentul de călătorie i-a fost transmis lui Plahotniuc la o adresă din Dubai pe numele unei rusoaice stabilite în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite. Aceasta este „urmărită” în mediul online de Fredolin Lecari, fost șef al Biroului Interpol Moldova și fost șef al Poliției de Frontieră în perioada în care Plahotniuc era la guvernare.

Informația cu privire la faptul că Vladimir Plahotniuc are pașaport mexican a apărut pe site-ul oficial al Interpol și a fost confirmată pentru ZdG de către Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.

Acuzat că se ascunde în SUA, Vladimir Plahotniuc a primit în cele din urmă interdicție de a mai intra pe teritoriul american.

