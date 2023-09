Proteste de amploare împotriva guvernului israelian. Mii de protestatari cer schimbarea premierului Benjamin Netanyahu

Protest de amploare în Israel, sâmbătă seara. Peste 100.000 de oameni s-au adunat în Tel Aviv să manifesteze împotriva guvernului de dreapta. Aceasta a fost cea de-a 38-a săptămână consecutivă de proteste masive care au avut loc în majoritatea orașelor din Israel.

Week 38 – tens of thousands take the streets across Israel to protest against the judicial overhaul.

This is Kaplan st in Tel Aviv.

The banner says: „No Forgiveness”. 📸 Credit Eitan Slonim

— Yonat Friling (Frühling) (@FrilingYonat)