Protestele masive din Bulgaria au readus în prim-plan tensiunile sociale și politice care macină de ani buni cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Nemulțumirile legate de proiectul bugetului pe 2026 au catalizat o mișcare anti-corupție care s-a extins rapid, depășind cadrul unei simple contestări economice. Străzile Sofiei s-au umplut de oameni hotărâți să transmită un mesaj clar autorităților.

De ce au ieșit bulgarii în stradă

Protestul de luni, organizat pe 26 noiembrie, a adunat zeci de mii de persoane în capitală, marcând una dintre cele mai mari manifestări din ultimii ani. Oamenii au ieșit în fața Parlamentului pentru a-și exprima opoziția față de proiectul bugetar ce prevede majorări ale salariilor în sectorul public, dar și creșteri de impozite. Contestatarii susțin că, în contextul unei administrații percepute ca profund corupte, aceste măsuri riscă să amplifice problema și nu să o rezolve.

At least 40 000 gather in to protest against the inadequacy of the current government’s fiscal policy & proposals for higher taxes and higher financial burden on the local businesses. — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov)

Potrivit criticilor, gestionarea fondurilor publice ar fi atât de defectuoasă încât noile ajustări nu ar face decât să întărească rețelele de influență. Acest val de nemulțumire explică amploarea mobilizării și tonul ferm adoptat de participanți, care nu ezită să ceară schimbări radicale la nivel guvernamental.

🇧🇬 — Novinite.com (@novinite_com)

Ce spun protestatarii despre actuala guvernare

Atmosfera din fața Parlamentului a fost dominată de bannere, scandări și un sentiment de solidaritate între participanți. Mulți dintre ei au subliniat că manifestația nu este doar despre cifrele din buget, ci despre viitorul țării lor. „Suntem aici pentru a manifesta pentru viitorul nostru. Vrem să fim o țară europeană, nu una guvernată de corupție și de mafie”, a declarat Vențislava Vasileva, studentă în vârstă de 21 de ani, potrivit hotnews.ro.

Un alt participant, Ghiorghi, un tânăr de 24 de ani angajat într-o bancă, a transmis dezamăgirea generației sale față de cei aflați la putere, afirmând că protestează împotriva „aroganței” conducerii politice. Mesaje similare au fost auzite și în alte orașe, presa locală relatând despre manifestații paralele desfășurate în mai multe regiuni ale țării.

Cum reacționează autoritățile și ce urmează pentru bugetul pe 2026

Executivul de la Sofia a promis că va reveni în această săptămână cu amendamente la proiectul de buget, după ce a anunțat că renunță la unele dintre măsurile contestate, precum creșterea contribuțiilor de asigurări sociale. Ar fi o încercare de a calma spiritele într-un moment critic, cu atât mai mult cu cât bugetul din 2026 va fi primul calculat în euro, odată cu intrarea în zona euro la 1 ianuarie.

Analiza politologilor sugerează că, deși situația este tensionată, nu este neapărat imposibil de gestionat. „Dacă guvernul gestionează situația într-o manieră rațională, ar trebui să supraviețuiască acestei crize”, a declarat Daniel Smilov, politolog și director de programe la Centrul de Strategii Liberale. El a adăugat că reorganizarea din sistemul judiciar era așteptată de mult timp și că noile numiri „erau necesare pentru a calma îngrijorările care se referă la incapacitatea statului de a reacționa la cazurile de corupție”.

În plan european, Bulgaria continuă să fie plasată printre cele mai corupte state membre ale Uniunii Europene, alături de Ungaria și România, potrivit indicelui . Contextul acesta tensionat explică intensitatea protestelor și presiunea crescândă asupra guvernului de la Sofia.