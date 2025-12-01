B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii

Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii

Iulia Petcu
01 dec. 2025, 23:55
Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii
sursa foto: X/@Al_Stoyanov
Cuprins
  1. De ce au ieșit bulgarii în stradă
  2. Ce spun protestatarii despre actuala guvernare
  3. Cum reacționează autoritățile și ce urmează pentru bugetul pe 2026

Protestele masive din Bulgaria au readus în prim-plan tensiunile sociale și politice care macină de ani buni cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Nemulțumirile legate de proiectul bugetului pe 2026 au catalizat o mișcare anti-corupție care s-a extins rapid, depășind cadrul unei simple contestări economice. Străzile Sofiei s-au umplut de oameni hotărâți să transmită un mesaj clar autorităților.

De ce au ieșit bulgarii în stradă

Protestul de luni, organizat pe 26 noiembrie, a adunat zeci de mii de persoane în capitală, marcând una dintre cele mai mari manifestări din ultimii ani. Oamenii au ieșit în fața Parlamentului pentru a-și exprima opoziția față de proiectul bugetar ce prevede majorări ale salariilor în sectorul public, dar și creșteri de impozite. Contestatarii susțin că, în contextul unei administrații percepute ca profund corupte, aceste măsuri riscă să amplifice problema și nu să o rezolve.

Potrivit criticilor, gestionarea fondurilor publice ar fi atât de defectuoasă încât noile ajustări nu ar face decât să întărească rețelele de influență. Acest val de nemulțumire explică amploarea mobilizării și tonul ferm adoptat de participanți, care nu ezită să ceară schimbări radicale la nivel guvernamental.

Ce spun protestatarii despre actuala guvernare

Atmosfera din fața Parlamentului a fost dominată de bannere, scandări și un sentiment de solidaritate între participanți. Mulți dintre ei au subliniat că manifestația nu este doar despre cifrele din buget, ci despre viitorul țării lor. „Suntem aici pentru a manifesta pentru viitorul nostru. Vrem să fim o țară europeană, nu una guvernată de corupție și de mafie”, a declarat Vențislava Vasileva, studentă în vârstă de 21 de ani, potrivit hotnews.ro.

Un alt participant, Ghiorghi, un tânăr de 24 de ani angajat într-o bancă, a transmis dezamăgirea generației sale față de cei aflați la putere, afirmând că protestează împotriva „aroganței” conducerii politice. Mesaje similare au fost auzite și în alte orașe, presa locală relatând despre manifestații paralele desfășurate în mai multe regiuni ale țării.

Cum reacționează autoritățile și ce urmează pentru bugetul pe 2026

Executivul de la Sofia a promis că va reveni în această săptămână cu amendamente la proiectul de buget, după ce a anunțat că renunță la unele dintre măsurile contestate, precum creșterea contribuțiilor de asigurări sociale. Ar fi o încercare de a calma spiritele într-un moment critic, cu atât mai mult cu cât bugetul din 2026 va fi primul calculat în euro, odată cu intrarea Bulgariei în zona euro la 1 ianuarie.

Analiza politologilor sugerează că, deși situația este tensionată, nu este neapărat imposibil de gestionat. „Dacă guvernul gestionează situația într-o manieră rațională, ar trebui să supraviețuiască acestei crize”, a declarat Daniel Smilov, politolog și director de programe la Centrul de Strategii Liberale. El a adăugat că reorganizarea din sistemul judiciar era așteptată de mult timp și că noile numiri „erau necesare pentru a calma îngrijorările care se referă la incapacitatea statului de a reacționa la cazurile de corupție”.

În plan european, Bulgaria continuă să fie plasată printre cele mai corupte state membre ale Uniunii Europene, alături de Ungaria și România, potrivit indicelui Transparency International. Contextul acesta tensionat explică intensitatea protestelor și presiunea crescândă asupra guvernului de la Sofia.

Tags:
Citește și...
Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
Externe
Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
Război în Ucraina. Zelenski cere o întâlnire cu Trump pe planul de pace. Chestiunile teritoriale reprezintă unul dintre subiectele în dispută
Externe
Război în Ucraina. Zelenski cere o întâlnire cu Trump pe planul de pace. Chestiunile teritoriale reprezintă unul dintre subiectele în dispută
Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)
Externe
Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)
Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea
Externe
Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea
O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public
Externe
O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public
Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
Externe
Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
Mesajul lui Marco Rubio, de Ziua Națională a României. Ce a transmis secretarul de stat al SUA: „Îi felicit pe români”
Externe
Mesajul lui Marco Rubio, de Ziua Națională a României. Ce a transmis secretarul de stat al SUA: „Îi felicit pe români”
Ce mesaje i-au transmis Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Scrisorile liderilor internaționali
Externe
Ce mesaje i-au transmis Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Scrisorile liderilor internaționali
Ce mesaj puternic a transmis Donald Trump românilor cu ocazia Zilei Naționale: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă”
Externe
Ce mesaj puternic a transmis Donald Trump românilor cu ocazia Zilei Naționale: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă”
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței
Externe
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței
Catalin Drula
Ultima oră
00:01 - Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
23:28 - CTP dă vina pe Drulă pentru ascensiunea Ancăi Alexandrescu. Ce spune despre Ana Ciceală
23:15 - Pensionarii care primesc bani în plus în decembrie. Cum se va acorda suplimentul pentru energie și ajutorul pentru lemne
22:36 - Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Fostul europarlamentar îl va susține pe Ciprian Ciucu (Surse)
22:32 - Cum menții bradul natural proaspăt mai mult timp. Ce metode funcționează cu adevărat
21:57 - Război în Ucraina. Zelenski cere o întâlnire cu Trump pe planul de pace. Chestiunile teritoriale reprezintă unul dintre subiectele în dispută
21:47 - Risc major de avalanșe la munte după ninsorile abundente. Ce îi așteaptă pe turiști în următoarele zile
21:21 - Românii se orientează spre piațe imobiliare mai accesibile. Locațiile cu cele mai bune prețuri la casele de vacanță
21:04 - Luna decembrie începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate în România. Cât de mult se abat valorile termice de la normal pentru această perioadă
20:29 - Ziua Naţională a României, momente solemne la Buftea. „Este ziua noastră, a tuturor românilor” (VIDEO)