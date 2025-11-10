B1 Inregistrari!
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu". Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării

Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării

Adrian A
10 nov. 2025, 12:47
Dosarul Șpagă pentru Moșteanu. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Bani din Bulgaria pentru ministrul Apărării
  2. Când trebuia Moșteanu să se întâlnească cu afaceristul bulgar
  3. Cine e afaceristul din Bulgaria care trimitea șpaga pentru Moșteanu

Banii pentru Ionuț Moșteanu ar fi trebuit să vină din Bulgaria. Marius Isăilă urma să obțină banii pentru șpagă de la bulgarul Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din țara vecină.

Bani din Bulgaria pentru ministrul Apărării

Fostul senator PSD, Marius Isăilă și partenerul său de afaceri bulgar voiau ca ministrul Ionuț Moșteanu să facă presiuni asupra companiei Romtehnica, deținută de MApN, pentru ca aceasta să cumpere obuze din Kazahstan, care ulterior urmau să fie revopsite și vândute în Ucraina prin intermediul firmei din Bulgaria.

Dar aceasta nu era singura afacere care îi interesa pe Marius Isăilă și pe Ivanov Roman. Potrivit unor date obținute de jurnaliștii de la defapt.ro, cei doi aflaseră că MApN urmează să scoată la vânzare obuze vechi de 120 mm, pe care voiau să le cumpere și să le revândă tot în Ucraina.

„El e cu-americanii! Mi-a zis Roman! Zice: bă, s-a schimb… s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea mă, bani, ministru’? Voi sunteți nebuni? V-aduc… vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles… în Albania, pentru c-au vândut armamentu’, au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte!”, spunea Marius Isăilă în convorbirea cu Octavian Berceanu, interceptată de procurori.

Când trebuia Moșteanu să se întâlnească cu afaceristul bulgar

Isăilă voia ca Octavian Berceanu să aranjeze o întâlnire între ministrul Moșteanu și bulgarul Ivanov.

„Fii atent! Bulgaru’ vine, vine marți în România! (…) Aranjează o-ntâlnire între ministru și bulgar, marți! Vorbește cu Tudor să-i aranjeze o-ntâlnire! (…) Să se vadă! Sau miercuri! Să se vadă cu ministru’, vrea să-i propună ministrului niște chestii concrete… (…) pentru industria de apărare! Concret, nu vorbim povești! Va înțelege! Moșteanu nu face altceva decât să facă să…să dea curs mai repede demersurilor!”, spunea Marius Isăilă.

Cine e afaceristul din Bulgaria care trimitea șpaga pentru Moșteanu

Ivanov Angelov Roman este reprezentantul companiei Sofia Arm Tech, și voia, cu ajutorul lui Marius Isăilă, să cumpere obuze din Kazahstan, însă în documente trebuia ca Romtehnica, respectiv MApN, să apară ca utilizator final. Planul lui Isăilă prevedea ca obuzele să fie dezasamblate, apoi să fie duse la o fabrică de armament din România. Acolo, urmau să fie reasamblate și vopsite, iar statul român să le revândă prin intermediul Sofia Arm Tech în Ucraina.

Bulgarul Ivanov Angelov Roman nu este la prima afacere cu arme pentru Ucraina. A semnat mai multe contracte cu companii înregistrate în România care vând arme în Ucraina, dar nu a reușit să intre în afacerile cu arme derulate de statul român prin companiile Romarm și Romtehnica.

