Război în Orientul Mijlociu. Regatul Unit a anunțat că va trimite patru avioane militare Typhoon în Qatar. Demersul vine în contextul necesității consolidării operaţiunilor defensive ale Marii Britanii în zona Golfului Persic.
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că țara sa va trimite patru avioane de luptă de tip Typhoon în Qatar, în actualul război în Orientul Mijlociu. El a precizat că scopul este consolidarea operațiunilor defensive, transmite Reuters, AFP şi Xinhua. Armata britanică are un escadron prezent în Qatar, care a participat și la alte operațiuni în zonă, în trecut.
„Trimitem patru avioane suplimentare Typhoon pentru a se alătura escadronului din Qatar, în scopul consolidării operaţiunilor noastre defensive în această ţară şi în întreaga regiune”, a declarat Keir Starmer într-o conferinţă de presă.
Starmer a subliniat că Londra dispune de un plan corect pentru apărare. În cadrul acestui plan armata britanică a desfăşurat deja echipament militar în regiunea Orientului Mijlociu înainte de izbucnirea conflictului actual. Actualul premier britanic a fost criticat de Donald Trump pentru că nu a oferit suficient sprijin pentru atacurile americane asupra Iranului.
„Obiectivul meu este să asigur o conducere calmă şi echilibrată, în interesul naţional”, a spus Starmer.
Premierul britanic nu a dat detalii despre numărul avioanelor de luptă Typhoon care sunt deja prezente în regiune. Keir Starmer a mai declarat că Marea Britanie are planul potrivit pentru aborarea noului război în Orientul Mijlociu. El a precizat că armata britanică a desfășurat deja echipament militar.
„Asta înseamnă să ne folosim puterea militară şi diplomatică pentru a ne proteja poporul şi înseamnă să avem puterea de a rămâne fermi pe poziţiile noastre, indiferent de presiunile care ne împing să facem altfel”, a subliniat şeful guvernului britanic.
Până în prezent, în ciuda criticilor, Marea Britanie a avut o abordare prudentă în ceea ce privește criza din Iran. De asemenea, a reacționat timid și în cazul atacului cu drone asupra bazei sale militare cheie din Cipru. De altfel, Cipru a solicitat în mod direct ca aceste baze, de pe teritoriul său, să nu fie foloite în scopul atacării Iranului.