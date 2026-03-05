Război în Orientul Mijlociu. Regatul Unit a anunțat că va trimite patru Typhoon în Qatar. Demersul vine în contextul necesității consolidării operaţiunilor defensive ale Marii Britanii în zona Golfului Persic.

Marea Britanie se implică în război în Orientul Mijlociu

Premierul britanic a anunțat că țara sa va trimite patru avioane de luptă de tip Typhoon în Qatar, în actualul război în Orientul Mijlociu. El a precizat că scopul este consolidarea operațiunilor defensive, transmite Reuters, AFP şi Xinhua. Armata britanică are un escadron prezent în Qatar, care a participat și la alte operațiuni în zonă, în trecut.

„Trimitem patru avioane suplimentare Typhoon pentru a se alătura escadronului din Qatar, în scopul consolidării operaţiunilor noastre defensive în această ţară şi în întreaga regiune”, a declarat Keir Starmer într-o conferinţă de presă.

Starmer a subliniat că Londra dispune de un plan corect pentru apărare. În cadrul acestui plan armata britanică a desfăşurat deja echipament militar în regiunea Orientului Mijlociu înainte de izbucnirea conflictului actual. Actualul premier britanic a fost criticat de pentru că nu a oferit suficient sprijin pentru atacurile americane asupra Iranului.

„Obiectivul meu este să asigur o conducere calmă şi echilibrată, în interesul naţional”, a spus Starmer.

Prezența britanică în Orientul Mijlociu

„Asta înseamnă să ne folosim puterea militară şi diplomatică pentru a ne proteja poporul şi înseamnă să avem puterea de a rămâne fermi pe poziţiile noastre, indiferent de presiunile care ne împing să facem altfel”, a subliniat şeful guvernului britanic.

Până în prezent, în ciuda criticilor, Marea Britanie a avut o abordare prudentă în ceea ce privește criza din Iran. De asemenea, a reacționat timid și în cazul atacului cu drone asupra bazei sale militare cheie din Cipru. De altfel, Cipru a solicitat în mod direct ca aceste baze, de pe teritoriul său, să nu fie foloite în scopul atacării .