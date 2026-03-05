B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar

Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 17:58
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Prim-ministrul Regatului Unit, laburistul Keir Starmer. Sursa foto: Hepta.ro / DPA Images / Jordan Petttit

Război în Orientul Mijlociu. Regatul Unit a anunțat că va trimite patru avioane militare Typhoon în Qatar. Demersul vine în contextul necesității consolidării operaţiunilor defensive ale Marii Britanii în zona Golfului Persic.

Marea Britanie se implică în război în Orientul Mijlociu

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că țara sa va trimite patru avioane de luptă de tip Typhoon în Qatar, în actualul război în Orientul Mijlociu. El a precizat că scopul este consolidarea operațiunilor defensive, transmite Reuters, AFP şi Xinhua. Armata britanică are un escadron prezent în Qatar, care a participat și la alte operațiuni în zonă, în trecut.

„Trimitem patru avioane suplimentare Typhoon pentru a se alătura escadronului din Qatar, în scopul consolidării operaţiunilor noastre defensive în această ţară şi în întreaga regiune”, a declarat Keir Starmer într-o conferinţă de presă.

Starmer a subliniat că Londra dispune de un plan corect pentru apărare. În cadrul acestui plan armata britanică a desfăşurat deja echipament militar în regiunea Orientului Mijlociu înainte de izbucnirea conflictului actual. Actualul premier britanic a fost criticat de Donald Trump pentru că nu a oferit suficient sprijin pentru atacurile americane asupra Iranului.

„Obiectivul meu este să asigur o conducere calmă şi echilibrată, în interesul naţional”, a spus Starmer.

Prezența britanică în Orientul Mijlociu

Premierul britanic nu a dat detalii despre numărul avioanelor de luptă Typhoon care sunt deja prezente în regiune. Keir Starmer a mai declarat că Marea Britanie are planul potrivit pentru aborarea noului război în Orientul Mijlociu. El a precizat că armata britanică a desfășurat deja echipament militar.

„Asta înseamnă să ne folosim puterea militară şi diplomatică pentru a ne proteja poporul şi înseamnă să avem puterea de a rămâne fermi pe poziţiile noastre, indiferent de presiunile care ne împing să facem altfel”, a subliniat şeful guvernului britanic.

Până în prezent, în ciuda criticilor, Marea Britanie a avut o abordare prudentă în ceea ce privește criza din Iran. De asemenea, a reacționat timid și în cazul atacului cu drone asupra bazei sale militare cheie din Cipru. De altfel, Cipru a solicitat în mod direct ca aceste baze, de pe teritoriul său, să nu fie foloite în scopul atacării Iranului.

Tags:
Citește și...
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Externe
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”
Externe
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Externe
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
Externe
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Externe
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Externe
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu
Externe
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari
Externe
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Externe
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic
Externe
Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic
Ultima oră
18:52 - Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
18:49 - Șansele ca România să câștige Eurovision 2026. Cotele oficiale la casele de pariuri (VIDEO)
18:45 - Guvernul introduce prima de stabilitate pentru tinerii angajați. Ce bani pot primi cei care își găsesc primul loc de muncă
18:17 - „România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
17:51 - Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
17:50 - George Simion a primit subvenția de la stat pentru partid și a plecat în SUA. Șeful AUR susține că se vede cu apropiați ai lui Trump. De fapt, sunt niște politicieni de mâna a doua sau a treia
17:24 - Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
16:55 - Criză în Orientul Mijlociu. Planurile de repatriere a românilor au fost actualizate. Situația prezentată de Oana Țoiu
16:49 - Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
16:05 - Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat