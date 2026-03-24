Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene

Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, Lufthansa, anulează mii de zboruri către mai multe destinații din Orientul Mijlociu până la toamnă.

Anunțul venit de la Lufthansa

Intrând acum în a patra săptămână, războiul din Iran continuă să trimită unde de șoc în aviația globală, cu perturbări pe scară largă ale orarelor de zbor și ale spațiului aerian în Orientul Mijlociu și Golf. Așa că grupul Lufthansa a suspendat toate zborurile către și dinspre Dubai și Tel Aviv până pe 31 mai, cu excepția Lufthansa Cargo, care va suspenda zborurile către Tel Aviv până pe 30 aprilie.

Grupul va suspenda, de asemenea, zborurile către Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat și Teheran până pe 24 octombrie.

Ce se întâmplă cu alte mari companii aeriene

Într-un comunicat, Air France a precizat că „monitorizează în timp real evoluția situației din regiune”.

Însă, din cauza contextului de securitate și a închiderii spațiului aerian, a fost nevoită să prelungească suspendarea zborurilor către și dinspre Dubai și Riyadh până la 31 martie inclusiv, și către și dinspre Tel Aviv și Beirut până la 4 aprilie inclusiv.

Compania aeriană olandeză KLM nu operează în prezent zboruri prin spațiul aerian al Iranului, Irakului și Israelului și nici deasupra mai multor țări din regiunea Golfului. Zborurile către, dinspre sau via destinații din regiune sunt anulate sau ajustate.

Zborurile KLM către Tel Aviv sunt suspendate până pe 11 aprilie, cursele către și dinspre Dammam și Riyadh sunt suspendate până pe 17 mai, la fel ca și zborurile către și dinspre Dubai.

British Airways a prelungit reducerea temporară a zborurilor către destinații din Orientul Mijlociu și Golf. Compania aeriană a confirmat că zborurile către Amman, Bahrain, Dubai și Tel Aviv au fost anulate până la 31 mai inclusiv, iar zborurile către Doha au fost anulate până la 30 aprilie.

Compania aeriană low-cost Wizz Air a suspendat zborurile către Israel până pe 29 martie și către Dubai, Abu Dhabi, Amman și Jeddah din Europa continentală până la mijlocul lunii septembrie.

Turkish Airlines a anulat o parte din zborurile sale către și dinspre următoarele destinații: Bahrain, Dammam și Riyadh (Arabia Saudită), , Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Siria și Emiratele Arabe Unite.

Air Canada a anunțat că toate zborurile către și dinspre Dubai sunt suspendate până pe 30 aprilie și către și dinspre Tel Aviv până pe 2 mai inclusiv.

Companiile din regiune, programe limitate

Emirates , Etihad Airways și Air Arabia operează în prezent un program de zbor redus și limitat.

Emirates operează o rețea restrânsă, cu o capacitate care se recuperează treptat, dar încă sub nivelurile normale, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice periodic starea zborurilor.

Etihad operează un program limitat către aproximativ 70 de destinații până la sfârșitul lunii martie, în timp ce Air Arabia a reluat anumite servicii programate de la hub-urile din Emiratele Arabe Unite către destinații regionale și internaționale cheie.

Iar Qatar Airways operează în prezent un program limitat revizuit, până pe 28 martie, pentru zboruri către și de la Aeroportul Internațional Hamad. Compania aeriană cu sediul la Doha a anunțat că programul temporar va reconecta capitala Qatarului cu peste 70 de destinații din Africa, America, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Pacific, după cum arată .