Un caz neobișnuit a fost soluționat recent de o instanță din . Judecătoria a recunoscut legal trei părinți pentru un băiat în vârstă de 4 ani.

Despre ce caz neobișnuit este vorba

Băiatul s-a născut în Germania și locuiește acolo alături de doi bărbați căsătoriți, dintre care unul este tatăl său biologic.

Mama biologică a copilului este o prietenă apropiată a cuplului, fiind astfel o familie extinsă care a fost recunoscută inițial de legislația germană.

Problemele juridice au apărut în momentul în care tatăl non-biologic, un cetățean italo-german, a solicitat ca adopția să fie recunoscută oficial și în Italia. Inițial, autoritățile locale i-au respins cererea, deoarece s-a crezut că minorul ar fi fost născut prin intermediul unei mame surogat. Aceasta practică este interzisă de guvernul conservator de la Roma.

Ce decizie istorică a luat instanța

Curtea de apel din orașul Bari a anulat decizia anterioară a autorităților locale, stabilind o hotărâre definitivă prin care Italia acceptă statutul legal al copilului.

Aceasta înseamnă că minorul are acum o mamă și doi tați recunoscuți oficial de ambele state, Germania și Italia.

Hotărârea vine într-un moment simbolic, marcând 10 ani de la legalizarea parteneriatelor între persoane de același sex în Italia.

„Nu a existat nicio înțelegere secretă de tip surogat aici, este vorba despre trei oameni care vor să fie părinții acestui copil, iar instanța a recunoscut acest lucru”, a declarat avocatul Pasqua Manfredi pentru .

Care este reacția opozanților conservatori

Deși instanța a pus pe primul loc interesul copilului, grupurile catolice au reacționat imediat cu critici aspre.

Reprezentanții grupului Pro Vita & Famiglia susțin că astfel de decizii subminează legislația tradițională privind familia și transformă minorii în subiecți ai unor experimente ideologice.

În ciuda acestor controverse, decizia rămâne un precedent important în jurisprudența italiană, validând o structură familială non-tradițională care funcționează deja în mod curent în viața de zi cu zi a copilului.