B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe »  Decizie care a revoltat conservatorii italieni. Un băiețel de patru ani are acum trei părinți legali

 Decizie care a revoltat conservatorii italieni. Un băiețel de patru ani are acum trei părinți legali

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 20:50
 Decizie care a revoltat conservatorii italieni. Un băiețel de patru ani are acum trei părinți legali
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Despre ce caz neobișnuit este vorba
  2. Ce decizie istorică a luat instanța
  3. Care este reacția opozanților conservatori

Un caz neobișnuit a fost soluționat recent de o instanță din Italia. Judecătoria a recunoscut legal trei părinți pentru un băiat în vârstă de 4 ani.

Despre ce caz neobișnuit este vorba

Băiatul s-a născut în Germania și locuiește acolo alături de doi bărbați căsătoriți, dintre care unul este tatăl său biologic.

Mama biologică a copilului este o prietenă apropiată a cuplului, fiind astfel o familie extinsă care a fost recunoscută inițial de legislația germană.

Problemele juridice au apărut în momentul în care tatăl non-biologic, un cetățean italo-german, a solicitat ca adopția să fie recunoscută oficial și în Italia. Inițial, autoritățile locale i-au respins cererea, deoarece s-a crezut că minorul ar fi fost născut prin intermediul unei mame surogat. Aceasta practică este interzisă de guvernul conservator de la Roma.

Ce decizie istorică a luat instanța

Curtea de apel din orașul Bari a anulat decizia anterioară a autorităților locale, stabilind o hotărâre definitivă prin care Italia acceptă statutul legal al copilului.

Aceasta înseamnă că minorul are acum o mamă și doi tați recunoscuți oficial de ambele state, Germania și Italia.

Hotărârea vine într-un moment simbolic, marcând 10 ani de la legalizarea parteneriatelor între persoane de același sex în Italia.

„Nu a existat nicio înțelegere secretă de tip surogat aici, este vorba despre trei oameni care vor să fie părinții acestui copil, iar instanța a recunoscut acest lucru”, a declarat avocatul Pasqua Manfredi pentru Reuters.

Care este reacția opozanților conservatori

Deși instanța a pus pe primul loc interesul copilului, grupurile catolice au reacționat imediat cu critici aspre.

Reprezentanții grupului Pro Vita & Famiglia susțin că astfel de decizii subminează legislația tradițională privind familia și transformă minorii în subiecți ai unor experimente ideologice.

În ciuda acestor controverse, decizia rămâne un precedent important în jurisprudența italiană, validând o structură familială non-tradițională care funcționează deja în mod curent în viața de zi cu zi a copilului.

Tags:
Citește și...
România intră pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina. Cum a reacționat Guvernul României
Externe
România intră pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina. Cum a reacționat Guvernul României
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Externe
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Externe
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Externe
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Externe
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Externe
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Externe
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Externe
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Externe
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Ultima oră
21:06 - România intră pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina. Cum a reacționat Guvernul României
21:02 - Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
20:25 - Primăria Capitalei pornește lupta împotriva țânțarilor în tot orașul. Unde încep primele intervenții (FOTO)
20:20 - Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
20:13 - Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
19:49 - 16 droguri sintetice noi intră pe lista neagră a autorităților. Când intră în vigoare noile măsuri propuse de MAI
19:45 - Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
19:41 - Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
19:14 - Intervenție de urgență la Vaslui. Pompierii au evacuat doi bebeluși blocați într-un autoturism
19:09 - Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare. Cum se accesează rapid istoricul sancțiunilor rutiere