B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Iranul ar vrea să pună capăt războiului. Liderul suprem ar fi autorizat negocieri secrete cu SUA (Surse)

Adrian Teampău
24 mart. 2026, 15:10
Mojtaba Khamenei Sursă foto: The Guardian
Cuprins
  1. Mojtaba Khamenei ar vrea să pună capăt războiului
  2. Donald Trump spune că negocierile merg bine

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar fi autorizat dicuții cu Statele Unite în vederea încetării războiului. În acest sens, l-ar fi autorizat pe ministrul de externe Abbas Araghchi să ia legătura cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff.

Mojtaba Khamenei ar vrea să pună capăt războiului

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-ar fi informat în secret pe trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei ar dori să pună capăt războiului. În acest sens ar fi aprobat începerea unor negocieri pentru un acord de încheiere a focului. Informația a fost prezentată de Al Arabiya care citează ziarul israelian Yedioth Ahronoth.

Surse apropiate care cunosc problema, ar fi declarat că liderul suprem ar fi acceptat să pună capăt conflictului rapid. Însă, a pus o serie de condiții pentru un acord de pace.

Informația apare după ce Donald Trump a dat un ultimatum Teheranului ca să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. În caz contrar a amenințat că aviația americană va bombarda infrastructura energetică a țării. Luni, Trump a anunțat că a ordonat amânarea cu cinci zile a atacurilor, motivând că a avut discuții productive cu reprezentanți de rang înalt iranieni. Casa Albă a precizat că negocierile nu au fost purtate cu liderul suprem al țării.

Iranul a dezmințit aceste informații spunând că nu a dicutat nici direct, nici prin intermediari, o eventuală încetare a focului.

Donald Trump spune că negocierile merg bine

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, ar fi aprobat negocieri secrete cu SUA pentru încetarea războiului. Pare că Donald Trump nu a reușit să țină secretul, dezvăluind că discuțiile cu Iranul merg bine. El a spus că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul în termen de cinci zile sau mai puțin și că Iranul dorește să încheie un acord.

„Lucrurile merg foarte bine”, a declarat Donald Trump pentru Fox News.

Agențiile iraniene de stat Fars și Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, au transmis că Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin intermediari. Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație oficială prin care a respins orice discuții cu Statele Unite.

„Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe din Iran.

Tags:
Citește și...
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Externe
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
Externe
Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
Externe
Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
Brigitte Macron, alături de Mirabela Grădinaru la Casa Albă. Soția lui Macron a confirmat participarea la reuniunea găzduită de Melania Trump
Externe
Brigitte Macron, alături de Mirabela Grădinaru la Casa Albă. Soția lui Macron a confirmat participarea la reuniunea găzduită de Melania Trump
Israelul a făcut bilanțul după 25 de zile de război. IDF a lovit peste 3.000 de ținte în Iran
Externe
Israelul a făcut bilanțul după 25 de zile de război. IDF a lovit peste 3.000 de ținte în Iran
Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
Externe
Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
Externe
Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
Dezastru aviatic în Columbia! Cel puțin 66 de oameni au murit după ce un avion militar s-a prăbușit la scurt timp după decolare (VIDEO)
Externe
Dezastru aviatic în Columbia! Cel puțin 66 de oameni au murit după ce un avion militar s-a prăbușit la scurt timp după decolare (VIDEO)
Raiduri rusești în centrul și sudul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează asupra unui atac masiv
Externe
Raiduri rusești în centrul și sudul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează asupra unui atac masiv
Șofer român de TIR, ucis în Spania pentru câțiva litri de motorină
Externe
Șofer român de TIR, ucis în Spania pentru câțiva litri de motorină
Ultima oră
16:03 - Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
16:00 - Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
15:57 - Răsturnare de situație: Prima reacție a lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a anunțat că s-au despărțit: „Eu de ce nu știam?!”
15:49 - Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
15:39 - Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
15:26 - UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
15:16 - Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
15:11 - UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
15:06 - Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
15:01 - Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii