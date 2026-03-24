Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar fi autorizat dicuții cu Statele Unite în vederea încetării războiului. În acest sens, l-ar fi autorizat pe ministrul de externe Abbas Araghchi să ia legătura cu trimisul special al , Steve Witkoff.

Mojtaba Khamenei ar vrea să pună capăt războiului

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-ar fi informat în secret pe trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei ar dori să pună capăt . În acest sens ar fi aprobat începerea unor negocieri pentru un acord de încheiere a focului. Informația a fost prezentată de Al Arabiya care citează ziarul israelian Yedioth Ahronoth.

Surse apropiate care cunosc problema, ar fi declarat că liderul suprem ar fi acceptat să pună capăt conflictului rapid. Însă, a pus o serie de condiții pentru un acord de pace.

Informația apare după ce a dat un ultimatum Teheranului ca să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. În caz contrar a amenințat că aviația americană va bombarda infrastructura energetică a țării. Luni, Trump a anunțat că a ordonat amânarea cu cinci zile a atacurilor, motivând că a avut discuții productive cu reprezentanți de rang înalt iranieni. a precizat că negocierile nu au fost purtate cu liderul suprem al țării.

Iranul a dezmințit aceste informații spunând că nu a dicutat nici direct, nici prin intermediari, o eventuală încetare a focului.

Donald Trump spune că negocierile merg bine

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, ar fi aprobat cu SUA pentru încetarea războiului. Pare că Donald Trump nu a reușit să țină secretul, dezvăluind că discuțiile cu Iranul merg bine. El a spus că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul în termen de cinci zile sau mai puțin și că Iranul dorește să încheie un acord.

„Lucrurile merg foarte bine”, a declarat Donald Trump pentru Fox News.

Agențiile iraniene de stat Fars și Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, au transmis că Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin intermediari. Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație oficială prin care a respins orice discuții cu Statele Unite.

„Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe din Iran.