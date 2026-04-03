Preşedintele francez Emmanuel Macron a refuzat să se coboare la nivelul lui Donald Trump, după ce președintele american l-a jignit pe seama relației sale cu soția Brigitte.

Ce declarase Trump

Miercuri, în timpul unui prânz privat desfășurat la Casa Albă, Donald Trump și-a criticat iar aliații din NATO pentru că nu-l ajută în războiul contra Iranului: „Nu aveam nevoie de ei, dar tot am întrebat”.

În acest context, Trump mai ales pe Emmanuel Macron: „L-am sunat pe Macron, a cărui soție îl tratează foarte rău. Încă își revine după lovitura în maxilar”. El a făcut astfel referire la un moment din mai 2025, când Brigitte Macron l-a lovit peste față pe Emmanuel Macron, în timpul unei vizite în Vietnam. Președintele francez a spus apoi că a fost doar o

Cum a reacționat Macron la gluma lui Trump

Acum, Emmanuel Macron a afirmat că nu consideră acestea declarații demne de a primi o replică.

Aceste comentarii „nu sunt nici elegante, nici la înălţime, (…) nu merită un răspuns”, a susținut Macron, în timpul vizitei pe care o efectuează în Coreea de Sud.

Anterior, Emmanuel Macron explicase de ce Franța nu vrea să ajute SUA în Orientul Mijlociu: „Franța, care nu a fost consultată și care nu face parte din această ofensivă militară lansată de SUA și Israel, nu ia parte la ea. Nu e nimic nou, este valabil din prima zi”.