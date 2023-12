Regimul all inclusive din Turcia ar putea fi schimbat. Ce propunere au hotelierii

Hotelierii turci au propus modificarea în așa fel încât turiștii să plătească doar pentru ceea ce folosesc, în condițiile în care prețurile au crescut tot mai mult.

Companiile de turism deja avertizează turiștii care vor să își petreacă vacanța în Turcia privind unele modificări care apar din cauza creșterii costurilor hoteliere, conform

Ce presupune modelul „pay as you go”

Astfel, hotelierii s-au gândit la măsura „pay as you go”, ceea ce înseamnă ca regimul all inclusive să fie împărțit în mai multe categorii, iar turiștii să aleagă pachetul care li se potrivește mai bine. Modelul se axează în cea mai mare parte pe băuturile alcoolice care ar putea fi opționale în hotel, având în vedere că sunt turiști care nu consumă alcool.

„În noua eră, turiștii vor putea folosi fără alcool”, a explicat Cavaloglu. El a fost susținut de directorul general al unuia dintre cele mai luxoase hoteluri din Turcia.

Astfel, cei care nu beau alcool, cu noul model nu vor mai fi nevoiți să plătească pentru el. Turiștii vor plăti exact pentru lucrurile, mâncărurile și băuturile pe care le vor consuma.

Această schimbare nu ar elimina regimul all inclusive, ci doar se caută soluții pentru echilibrarea costurilor pentru afaceri și consumator.

Modelul va oferi un preț mai mic pentru turiști

În Turcia este o concurență foarte mare între hoteluri ceea ce a dus la suprasolicitat sistemul all inclusive. Modelul „pay as you go” va crea un preț mai avantajos pentru turiști și va reduce cheltuielile pentru hotelieri.

Vacanțele în Turcia s-au scumpit foarte mult în 2023, iar unii „clienți fideli” s-au orientat către alte destinații mai ieftine. Hotelierii au fost foarte încrezători că vor putea atrage mai mulți turiști decât în 2022 și au crescut tarifele. Mai mult, un alt factor care a dus la scumpirea cazării și serviciilor este inflația care a trecut de 50%.