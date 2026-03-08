Radu Miruță este promovat într-un clip de propagandă, postat de , pe TikTok, în chip de tătuc protector. Se întâmplă la câteva săptămâni după declarațiile controversate în care ministru găsea părți bune ale dictatorului comunist .

Cultul personalității la Radu Miruță

În urmă cu câteva săptămâni, într-o emisiune de televiziune, făcea o serie de declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu. Spunea, Radu Miruță, că există argumente pentru care dictatorul poate fi considerat patriot. În favoarea patriotismului, aducea ca argument politica de industrializare forțată, pe datorie. Dădea de înțeles că ar fi fost un lucru pozitiv, dacă n-ar fi dus la izolarea interacțiunii României cu celelalte state.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, spunea Miruță.

Cum interlocutorul a insistat să-i ceară un răspuns mai clar, a încercat să scape cu o formulare ambiguă. A spus că există argumente atât în favoarea patriotismului, cât și contra.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul (…) Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a afirmat acesta.

Ulterior, dat fiind că declarațile sale au provocat un val de proteste, a retractat, spunând, ca toți politicienii, că a avut în minte altceva.

Tătucul protector de la USR

Pare, însă, că declarațiile lui Radu Miruță, de la acel moment, nu au fost întâmplătoare. Un clip de propagandă distribuit de USR Tineret pe platforma TikTok (dezvoltată de China comunistă!!!) îl prezintă pe ministrul Apărării în chip de tătuc protector. În video, ministrul apare având fundal sonor melodia „Papaoutai” a unui artist belgian, Stromae. Versurile, traduse în română sună astfel:

„Unde e tatăl tău? / Spune-mi, unde e tatăl tău? / Fără măcar să trebuiască să îi vorbească / El știe ce nu e în regulă / Ah, sfânt tată / Spune-mi, unde ești ascuns? / Trebuie să fie de cel puțin o mie de ori de când / Mi-am numărat degetele”.

De asemenea, suprapunându-se peste imagini cu Miruță, de la difererite evenimente apare un fel de întrebare: „Nu ți-e teamă? Stai în România”, urmată de răspunsul: „Nu, pentru că știu cine mă apără”. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai clare, postarea este însoțită de mesajul „Cu el suntem mereu în siguranță”.

Practic, este un clip de propagandă ce promovează în cazul lui Radu Miruță. Versurile melodiei, textul suprapus pe imaginile ce rulează și legenda postării duc la această concluzie.

Cu el suntem mereu în siguranță

Cultul personalității, între Stalin, Ceaușescu și Radu Miruță

Cultul personalității este specific regimurilor autoritare, în care dictatorii pozează în părinți ai poporului și conducători iubiți. Dictatorul sovietic Iosef Stalin, care a omorât milioane de ruși și a trimis în Gulag alte milioane, era descris drept Tătucul URSS. De asemenea, Mao Zedong, responsabil pentru moartea milioane de chinezi, era considerat „Părintele Chinei Moderne”. Asta ca să referim la cei mai cunoscuți.

Nicolae Ceaușescu, în favoarea căruia ministrul Radu Miruță găsea argumente să-l considere patriot, și-a asumat, la rându-i, o poziție similară. Dictatorul era numit, în odele ce-i erau închinate, „părinte, erou între eroi”. Aceasta în vreme ce consoarta sa, Elena Ceaușescu, era, nu doar savant de renune mondial, ci și mamă iubitoare”.

Ceaușescu era prezentat și ca „Cel mai iubit fiu al poporului”, „Geniul Carpaților”, „Cârmaci înțelept”, „conducător vizionar”, „strateg genial”, „stegar viteaz”, „al nostru Erou”, „Eroul națiunii”, „neobosit Erou”, „cel mai de seamă Erou printre eroii neamului”, „Eroul păcii mondiale”, „ctitor de geniu”, „carpatic scut”, „simbol viu al năzuințelor”, „stejar de vis, de-avînt, de omenie”, „vîntul care mișcă pădurea”, „marele tribun al neamului”, „fiu luminat al patriei”, „titan modern”, „marele contemporan”, „fondatorul României socialiste”.

Toate aceste epitete pot fi surse de inspirație pentru tinerii USR, la conceperea viitoarelor clipuri dedicate „tătucului Miruță”.

Reacțiile internauților la apariția clipului

Clipul de promovare a cultului personalității în cazul lui Radu Miruță nu a scăpat fără comentarii. Așa cum se întâmplă în astfel de situații, opiniile au fost pro și contra. Pe de-o parte, unii au apreciat spunând:

„Miniștrii USR sunt cei mai capabili din guvernul lui Bolojan. Susțin și doresc USR-izarea României!”.

Criticii, cei care au văzut clipul au pus egal între USR și PSD, spunând că partidul lui Miruță nu se diferențiază de restul clasei politice. Iar aceste mesaje propagandistice o confirmă: „USR = PSD pe albastru”.

Un utilizator a preferat un mesaj ironic: „Putin a zis că se retrage după ce a văzut video-ul. Se retrage în altă cameră ca să râdă”.