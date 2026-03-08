B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție

Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 16:30
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Franci elvețieni Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Numerarul, garantat de constituția elvețiană
  2. Ce impune referendumul

Constituția elvețiană va garanta că statul nu va renunța la banii fizici și la plățile în numerar. Acest lucru a fost decis, printr-un referendum, de 73% dintre alegători.

Numerarul, garantat de constituția elvețiană

Majoritatea covârșitoare a alegătorilor elvețieni, în jur de 73%, au susţinut o iniţiativă care impune statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului. Reglementarea exclude posibilitatea înlocuirii  banilor fizici cu monedă virtuală, informează EFE. Textul aprobat la referendumul organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţia elvețiană.

Această prevedere, nu va împiedica autoritățile elvețiene să analizeze posibilitatea lansării unui franc elvețian în format virtual. De altfel, Elveția nu este singura țară care explorează astfel de alternative la banii fizici. Și alte state europene, dar și China, iau în calcul promovarea unor criptomonede.

Dacă va fi adoptat, francul virtual, va fi emis de Banca Naţională a Elveţiei și va circula în paralel cu bancnotele și monedele fizice. Aceasta, cel puțin, până când elvețienii vor decide altceva, la un viitor referendum.

Odată cu adoptarea acestui referendum, Elveția va păstra și unul dintre recordurile mondiale referitor la menținerea în circulație a celei mai vechi monede din lume. Este vorba despre moneda de 10 cenți care a fost emisă, fără modificări încă din 1879.

Ce impune referendumul

După referendumul de duminică, inițiativa adoptată de majoritatea alegătorilor elvețieni va fi înscrisă în legislația țării. În acest sens va fi elaborată o reglementare ce va stabili că autorităţile monetare trebuie să asigure disponibilitatea constantă a monedelor şi bancnotelor.

Constituția elvețiană prevede că alegătorii sunt consultați cu regularitate, în mod direct, prin referendum, în legătură cu o gamă diversă de subiecte. Cele mai importante acte de reglementare, la nivel federal, cantonal şi municipal sunt adoptate și impuse prin votul majorității.

Acest lucru face ca democrația elvețiană să fie mult mai eficientă, iar politicienii să lucreze mai mult în beneficiul cetățenilor și mai puțin în propriul interes.

