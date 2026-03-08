Meteorologii avertizează că iarna nu și-a încheiat socotelile chiar dacă, potrivit calendarului, suntem în luna martie. Ei estimează că vom avea încă un episod de vreme rece în perioada următoare.

Meteorologii, prognoza pentru zilele următoare

Primăvara se va instala, iar temperaturile vor crește în luna martie, însă nu este exclus să ne confruntăm cu un nou episod de . Meteorologii au emis, pentru seara zilei de 8 martie, o alertă de vânt puternic.

„De interes vor fi totuși intensificările vântului pentru partea de sud-vest a teritoriului, înțelegând prin aceasta partea de sud a Banatului, vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei, regiuni unde temporar vântul va avea viteze de 50-65 km/h, iar în zona Carpaților Meridionali pot ajunge rafalele la 80 km/h.”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză , conform Digi 24.

Potrivit spuselor sale, vizat, cu precădere, va fi județul Caraș Severin, unde a fost emis și un Cod galben pentru intensificări ale vîntului. Acesta va fi valabil până marți seara.

„Cel mai vizat este județul Caraș-Severin, pentru care a fost emis un cod galben pentru intensificări de vânt până poimâine seară. Altfel, o vreme în general frumoasă în țară în săptămâna care urmează, cu mici diferențe de temperatură între partea de vest a țării și regiunile estice”, a mai transmis Florinela Georgescu.

Temperaturi mai scăzute în estul țării

Meteorologii au transmis că, potivit , în zilele următoare temperaturile vor crește până la 18 grade Celsius în zonele centrale și de vest, respectiv în Banat, Crișana și Transilvania. În schimb, vremea se va menține mai rece regiunile în Moldova, Muntenia și Dobrogea.

„Dacă în Banat, Crișana, Transilvania, ca și astăzi, așteptăm în zilele viitoare maxime care să urce până înspre 16-18 grade, în schimb, în Moldova, Dobrogea, Muntenia temperaturile maxime vor ajunge doar până la 10-13-14 grade, cele mai scăzute valori sub influența Mării Negre în zona litorală. Pe parcursul nopților, ca și nopțile trecute, cel mai rece va fi în zonele depresionare, valori care pot coborî până la minus 6, minus 8 grade”, a explicat meteorologul.

Meteorologii avertizează că iarna poate reveni

Florinela Georgescu nu exclude totuși apariția unui nou episod de iarnă. Acesta va avea o durată foarte scurtă și se va produce, cel mai probabi, în cea de-a doua jumătate a lunii. Astfel, ne putem aștepta la lapoviță și chiar ninsori în zonele de munte. De altfel, a arătat directorul ANM, astfel de episoade nu sunt ceva neobișnuit în luna martie.

„Nu este exclus ca pe durată foarte scurtă de timp, a doua parte a lunii martie să mai aducă răciri, poate și precipitații, care pe crestele munților să mai fie sub formă de lapoviță sau poate chiar ninsoare. Nu este chiar neobișnuit ca în luna martie să mai avem astfel de perioade scurte”, a mai spus Georgescu.

În ansamblu, însă, , în următoarele patru săptămâni, se va menține în limitele normale acestei perioade. Ba, în anumite momente, temperaturile ar putea ajunge la niveluri chiar peste media perioadei.

„În ansamblu, estimările pentru următoarele patru săptămâni arată o posibilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor în preajma normelor, dacă nu chiar mai ridicat decât normele, și un regim al precipitațiilor în limitele normale”, a precizat Florinela Georgescu, director de prognoză ANM