B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis

Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 20:45
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi
  2. Rădoi a mai antrenat la FCSB

Gigi Becali susține că a găsit un înlocuitor pentru Elias Charalambous care și-a dat demisia după înfrângerea suferită de FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Noul tehnician, spune patronul, va pregăti echipa fără bani.

Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi

Patronul susține că a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi, fostul tehnician de la Universitatea Craiova, să preia funcția de antrenor a FCSB. Gigi Becali spune că finul său va pregăti echipa pentru următoarele luni, până la finalul actualului sezon competițional.  El îi va lua locul lui Elias Charalambous care și-a anunțat, sâmbătă seara, demisia din funcția de antrenor principal.

De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (Elias Charalambous și Mihai Pintilii – n. red), a zis «da, nașule, vin să te ajut», dar până acum aveam antrenor”, a afirmat patronul FCSB pentru Pro TV

Potrivit spuselor sale, mandatul lui Rădoi va fi scurt, până la finalul actualului sezon competițional. FCSB s-a calificat înplay-out, în Superliga la fotbal. Becali spune că, la finalul celor două luni, va urma o negociere cu finul său, dacă acesta va dori să continue. Până atunci, acesta va antrena echipa fără bani.

„Să facă ce vrea. Are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a spus Gigi Becali.

Rădoi a mai antrenat la FCSB

Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, a mai antrenat la FCSB, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. El a rezistat doar șase luni și a strâns 29 de meciuri. Palmaresul său are 13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri. Acum îi va lua locul lui Elias Charalambous care își încheie mandatul după aproape trei ani. Antrenorul și-a dat demisia sâmbătă seara după înfrângerea cu Universitatea Cluj (3-1) de pe teren propriu.

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o şi săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-şi asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un şoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulţumesc”, a spus Elias Charalambous, citat de digisport.ro.

Tehnicianul cipriot a început la FCSB pe 30 martie 2023, fiind secondat de Mihai Pintilii. În cei trei ani, a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League la fotbal.

Tags:
Citește și...
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Sport
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
Sport
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Eveniment
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Sport
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”
Sport
Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”
Cupa Mondială din SUA arde la buzunare. Suporterii plătesc sume uriașe pentru a fi alături de echipele favorite
Sport
Cupa Mondială din SUA arde la buzunare. Suporterii plătesc sume uriașe pentru a fi alături de echipele favorite
Analiza lui Becali, după rezultatul „rușinos” al FCSB: „Oamenii s-au ghiftuit de bani. Doi jucători m-au costat două milioane!”
Sport
Analiza lui Becali, după rezultatul „rușinos” al FCSB: „Oamenii s-au ghiftuit de bani. Doi jucători m-au costat două milioane!”
Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”
Sport
Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”
Gigi Becali se compară cu Trump: „Altul nu este ca mine la fotbal, împărat”
Sport
Gigi Becali se compară cu Trump: „Altul nu este ca mine la fotbal, împărat”
Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile
Sport
Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile
Ultima oră
21:40 - Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
21:12 - Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
20:12 - Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
18:50 - Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
18:08 - Statul trebuie să intervină rapid pentru a evita scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie: „Plătim taxă la taxă”
17:32 - Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
16:53 - Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
16:30 - Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
15:57 - Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
15:18 - Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”