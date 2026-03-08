Gigi Becali susține că a găsit un înlocuitor pentru Elias Charalambous care și-a dat demisia după înfrângerea suferită de cu Universitatea Cluj (1-3). Noul tehnician, spune patronul, va pregăti echipa fără bani.

Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi

Patronul susține că a ajuns la un acord cu , fostul tehnician de la Universitatea Craiova, să preia funcția de antrenor a FCSB. Gigi Becali spune că finul său va pregăti echipa pentru următoarele luni, până la finalul actualului sezon competițional. El îi va lua locul lui Elias Charalambous care și-a anunțat, sâmbătă seara, demisia din funcția de antrenor principal.

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (Elias Charalambous și Mihai Pintilii – n. red), a zis «da, nașule, vin să te ajut», dar până acum aveam antrenor”, a afirmat patronul FCSB pentru Pro TV

Potrivit spuselor sale, mandatul lui Rădoi va fi scurt, până la finalul actualului sezon competițional. FCSB s-a calificat înplay-out, în Superliga la fotbal. Becali spune că, la finalul celor două luni, va urma o negociere cu finul său, dacă acesta va dori să continue. Până atunci, acesta va antrena echipa fără bani.

„Să facă ce vrea. Are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a spus Gigi Becali.

Rădoi a mai antrenat la FCSB

Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, a mai antrenat la FCSB, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. El a rezistat doar șase luni și a strâns 29 de meciuri. Palmaresul său are 13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri. Acum îi va lua locul lui Elias Charalambous care își încheie mandatul după aproape trei ani. Antrenorul și-a dat demisia sâmbătă seara după înfrângerea cu Universitatea Cluj (3-1) de pe teren propriu.

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o şi săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-şi asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un şoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulţumesc”, a spus Elias Charalambous, citat de digisport.ro.

Tehnicianul cipriot a început la FCSB pe 30 martie 2023, fiind secondat de Mihai Pintilii. În cei trei ani, a reușit să cucerească două titluri în și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League la .