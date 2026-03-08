Tensiunile din familia regală britanică revin în atenția publicului după apariția unor informații potrivit cărora Regele Charles al III-lea ar lua în calcul retragerea. Problemele de sănătate și scandalurile legate de fratele său, Andrew, ar fi amplificat presiunea asupra monarhului. În acest context, unele surse apropiate Palatului susțin că o abdicare ar putea deveni o variantă reală, deschizând drumul către o domnie mai rapidă pentru Prințul William.

De ce ar lua în calcul Regele Charles o posibilă abdicare

Discuțiile despre retragerea regelui au apărut pe fondul stării sale de sănătate și al tensiunilor provocate de problemele juridice ale fratelui său, Andrew Windsor. Situația ar fi devenit tot mai complicată după apariția unor noi investigații legate de relațiile acestuia.

Potrivit unor surse citate în presa internațională, monarhul ar fi afectat de stresul generat de scandalurile repetate din jurul fostului Duce de York. În aceste condiții, abdicarea ar putea fi prezentată public drept o decizie motivată de sănătate.

„ se va retrage. Va abdica, iar ei vor folosi scuza sănătății sale, care s-a deteriorat deoarece situația cu prințul Andrew a fost foarte stresantă pentru el”, dezvăluie o sursă din interiorul familiei regale, scrie okmagazine.ro.

Ce rol are scandalul care îl implică pe fratele regelui

Situația a escaladat după apariția unor documente legate de cazul Epstein, desecretizate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Acestea ar conține corespondență electronică ce ar indica legături controversate ale fostului prinț Andrew, relatează stiripesurse.ro.

Potrivit informațiilor apărute în presă, fostul Duce de York ar fi transmis date guvernamentale sensibile lui Jeffrey Epstein în perioada în care ocupa funcția de trimis comercial al Regatului Unit.

Ancheta ar putea scoate la iveală detalii suplimentare despre relațiile și activitățile sale din acea perioadă, ceea ce ar crea noi presiuni asupra imaginii monarhiei britanice.

Cui îi revine tronul

În cazul unei abdicări, tronul ar reveni automat , moștenitorul direct al coroanei. Popularitatea sa ridicată și imaginea publică stabilă sunt considerate atuuri importante pentru viitorul monarhiei.

„Situația se înrăutățește pe zi ce trece. Toată lumea știe că Prințul William a fost nemilos în ceea ce privește înlăturarea unchiului său. Nu va face nimic pentru a-l proteja pe Andrew.”

Surse apropiate familiei regale susțin că William a criticat de mult timp comportamentul unchiului său și ar fi susținut îndepărtarea acestuia din prim-planul vieții publice. Unii observatori cred că o eventuală domnie a Prințului William ar putea marca o încercare de reformare a instituției monarhice și de recâștigare a încrederii publice.