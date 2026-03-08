Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, al cărui nume a fost vehiculat zilele trecute ar putea fi noul lider suprem al . Cel puțin așa a sugerat unul dintre ayatolahii din Adunarea Experților.

Mojtaba Khamenei ar putea fi următorul lider suprem

Numele noului lider suprem al Iranului va fi tot Khamenei, a anunțat duminică un membru al Adunării Experţilor, ayatollahul Hosseinali Eshkevari. Adunarea Experților este organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului . Acesta a fost ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, în prima zi a războiului împotriva Iranului, transmite Reuters.

„Numele lui Khamenei va continua. Votul a fost exprimat şi rezultatul va fi anunţat în curând”, a declarat ayatollahul Hosseinali Eshkevari, într-un videoclip publicat în presa iraniană.

Deși nu a dat detalii, a lăsat să se înțeleagă că noul lider ar putea fi Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei. De altfel, numele acestuia a fost deja vehiculat zilele trecute. Nu este exclus, însă, să fie vorba despre altcineva cu acelaşi nume.

Secretarul Adunării Experţilor, Hosseini Bushehri, va anunţa succesorul ayatollahului Ali Khamenei, după cum a confirmat un alt responsabil iranian, Ahmad Alamolhoda.

❗️A member of Iran’s Assembly of Experts said the name of Iran’s new Supreme Leader will remain Khamenei. Thus, it is expected that Mojtaba Khamenei will be chosen as new Supreme Leader. — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports)

Trump nu-l vrea pe fiul lui Khamenei

Mojtaba Khamenei este un cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure, din Iran, care are legături strânse cu . El nu este dorit, însă, de SUA și Israel, la conducerea Iranului. Donald Trump a susţinut, într-un interviu acordat postului ABC News, că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” dacă nu primeşte aprobarea sa. Anterior, a spus că vrea să fie implicat în alegerea viitorului lider.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela. (…) Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a insistat Trump.

În pofida bombardamentelor şi a uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că ar slăbi poziţia. Nu sunt semne că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul. Prin urmare, SUA și Israel ar putea fi nevoite să inițieze și o intervenţie terestră pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran.

Trump și-ar dori ca grupările kurde să lanseze o ofensivă din Irak, împotriva regimului de la Teheran. Acestea nu par, însă, foarte interesate să se angajeze într-un nou război pentru . Liderii kurzi nu au încredere în SUA care i-au abandonat de mai multe ori în trecut.