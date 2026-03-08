Emmanuel Macron i-a transmis președintelui că forțele Teheranului trebuie să înceteze să mai atace alte țări din regiune. Președintele Franței a avut o discuție telefonică cu omologul său Masoud Pezeshkian.

Emmanuel Macron, discuție cu președintele Iranului

a discutat duminică cu , președintele Iranului, și cu . Discuțiile au avut loc înaintea unei vizite pe care Emmanuel Macron urmează să o întreprindă în Cipru, luni. El merge în insula mediterană pentru a contribui la „consolidarea securităţii” în jurul acestui stat membru al UE. Vizita este programată în contextul escaladării regionale provocate de războiul din Iran, relatează AFP.

Macron este primul lider occidental care vorbește cu președintele Iranului de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Discuția a vizat aspecte legate de conflictul în derulare. El i-a cerut lui Masoud Pezeshkian ca forțele iraniene să înceteze atacurile asupra altor țări din regiune. Totodată, i-a transmis că Iranul trebuie să garanteze libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz.

„Am subliniat necesitatea ca Iranul să înceteze imediat atacurile împotriva ţărilor din regiune. (…) Iranul trebuie, de asemenea, să garanteze libertatea de navigaţie punând capăt închiderii de facto a strâmtorii Ormuz”, a transmis Macron într-o postare pe X.

Totodată, a spus că i-a transmis lui Pezeshkian îngrijorarea cu privire la programul nuclear al Iranului și cel de rachete balistice. Alte aspecte discutate au fost legate de activitățile destabilizatoare pe care le întreprinde Teheranul în regiunea .

Alte aspecte discutate de cei doi

În discuția cu președintele Iranului, potrivit relatării lui Emmanuel Macron, a fost abordată și problema celor doi francezi eliberați dintr-o închisoare iraaniană. Este vorba despre Cécile Kohler şi Jacques Paris, care se află în prezent la ambasada Franţei din Teheran. Macron a subliniat că revenirea acestora în țară, în siguranță, reprezintă o prioritate absolută.

După mai mult de trei ani de detenţie, cei doi francezi au fost condamnaţi în octombrie la 20, respectiv 17 ani de închisoare, pentru spionaj. Ei au fost eliberaţi la începutul lunii noiembrie, dar li se interzice să părăsească teritoriul iranian. În acest context, se așteaptă un posibil schimb de prizonieri cu o cetăţeană iraniană, Mahdieh Esfandiari, condamnată de justiţia franceză la un an de închisoare, la sfârşitul lunii februarie.

Potrivit președintelui francez, el și liderul iranian Masoud Pezeshkian au convenit să țină legătura.

În schimb, deși a confirmat că a discutat și cu Donald Trump, liderul francez nu a dat detalii despre discuție. Se știe că, într-o conversație anterioară, președintele Franței l-a avertizat pe Trump cu privire la situaţia din Liban. Armata israeliană își intensifică atacurile, în această țară, împotriva militanților Hezbollah, mişcarea şiită pro-iraniană. Conflictul a dus la strămutarea a peste o jumătate de milion de oameni.

Emmanuel Macron, vizită în Cipru

Președintele Franței va face luni o vizită în Cipru, în condițiile în care o dronă iraniană a lovit o bază britanică amplasată pe insulă. Dispozitivul a fost lansat de mișcarea pro-iraniană Hezbollah, care acționează în Liban, în urmă cu o săptămână. Emmanuel Macron a decis să trimită portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană și să desfășoare și alte forțe în regiune.

În Cipru, cel mai apropiat stat UE din punct de vedere geografic de Orientul Mijlociu, președintele francez se va întâlni cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides. De asemenea, are programată o întrevedere și cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

Discuțiile vor aborda detaliile privind „consolidarea securității în jurul Ciprului și în estul Mediteranei”, a transmis Palatul Elysée.